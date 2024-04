DAX – Anleger halten sich zurück. Windanlagenbauer im Aufwind.

Der Start in die neue Woche verlief relativ ruhig und der DAX® pendelte zunächst im Bereich von 18.200 Punkten. Im Wochenverlauf warten allerdings eine Vielzahl von Wirtschafts- und Unternehmensdaten sowie die US-Zinsentscheidung auf die Investoren. Die Ruhe dürfte somit nicht von langer Dauer sein.

Unternehmen im Fokus

Die Deutsche Bank bildet wegen Klagen früherer Postbank-Aktionäre Rückstellungen in Milliardenhöhe. Die Aktie gab anfänglich deutlich nach. Der Modekonzern Hugo Boss hält Ausschau nach Zukäufen und geht wieder auf Wachstumskurs. Seit dem jüngsten Kurstief bei EUR 48 zeigen sich einige Bullen. Die kurzfiristigen MACD- und RSI-Indikatoren deuten nach oben. Infineon stößt bei EUR 33,20 an einen dreifache Kreuzwiderstand. Ein Ausbruch über das Level könnte einen nachhaltigen Trendwechsel einleiten. Noch ist es jedoch nicht soweit. RWE erreicht im frühen Handel erneut die Oberkante des seit Ende Februar gebildeten Seitwärtstrends. Gelingt nun der Ausbruch? Siemens Energy profitiert von positiven Analystenkommentaren und zieht Nordex mit.

Chart: DAX®

Widerstandsmarken: 18.214/18.329/18.426/18.556 Punkte

Unterstützungsmarken: 17.742/17.868/17.934/18.000/18.112 Punkte

Der DAX® startete freundlich in die neue Handelswoche. Der Ausbruch über das Aprilhoch von 18.214 Punkten ist jedoch noch nicht gelungen. Der kurzfristige RSI-Indikator dreht aktuell nach unten. Das Aufwärtsmomentum des kurzfristigen MACD-Indikator gab zuletzt nach. Solange dieses Level nicht überschritten ist droht ein Rücksetzer bis 18.112 oder gar 18.000 Punkte. Gelingt der Ausbruch über 18.214 Punkte besteht hingegen die Chance auf eine Forsetzung der Aufwärtsbewegung bis 18.329/18.427 Punkte.

DAX® in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde)

Betrachtungszeitraum: 06.03.2024 – 29.04.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 30.04.2019 – 29.04.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

Strukturierte Produkte wie Reverse-Bonus-Cap-Zertifikate könnten eine Investmentmöglichkeit sein. Sie eignen sich jedoch nur für Investoren, die nur noch ein begrenztes Potenzial nach oben sehen. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets unterhalb der Barriere, erhält der Investor am Laufzeitende den maximalen Rückzahlungsbetrag ausbezahlt. Dieser Betrag ergibt sich aus der Differenz aus Reverselevel und Bonuslevel – angepasst um das Bezugsverhaltnis (z.Bsp.: (26.000 – 13.500)/100 = 125 Euro). Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Faktor Optionsscheine bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit, gehebelt von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung des Leitindex teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn der Index in die entgegengesetzte Richtung einschlägt.

Reverse Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX®

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in Pkt. Bonuslevel/Cap in Pkt. Reverselevel in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HD14C2 85,54* 20.000 14.000 24.000 20.09.2024 DAX® HD3CSL 116,11** 21.500 13.500 26.000 20.12.2024

* max Rückzahlungsbetrag: 100 Euro; ** max. Rückzahlungsbetrag: 125 Euro; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 29.04.2024; 09:35 Uhr

Faktor Optionsscheine Long auf DAX ® für eine Spekulation auf einen Kursanstieg des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Reset Barriere in EUR Hebel Letzter Bewertungstag DAX® HC01KH 12,88 14.537,8895 16.355,125688 5 Open End DAX® HC3TKM 9,72 16.354,56593 17.263,879796 10 Open End DAX® HC01HJ 13,15 16.960,124741 17.565,601194 15 Open End DAX® HD1KCR 14,53 17.444,571789 17.444,571789 25 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 29.04.2024; 09:30 Uhr

Faktor Optionsscheine Short auf DAX® für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Reset Barriere in EUR Hebel Letzter Bewertungstag DAX® HD48C1 10,43 21.795,639107 19.980,062369 -5 Open End DAX® HD48BZ 10,45 19.978,962677 19.069,919875 -10 Open End DAX® HD48C2 9,36 19.070,624461 18.616,743599 -20 Open End DAX® HD3RLV 3,77 18.888,956818 18.526,288847 -25 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 29:04.2024; 09:30 Uhr

Informationen rund um die Funktionsweise von Bonus Cap-Zertifikaten und Faktor Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.