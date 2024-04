Airlines reagieren auf Lage im Nahen Osten

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Sydney (Reuters) - Nach dem Israel zugeschriebenen Angriff auf den Iran haben Fluggesellschaften Flugzeuge zurückbeordert oder umgeleitet.

Das zeigen Daten von Flugortungsdiensten. Laut der Website FlightRadar24 wurden im Iran die Flughäfen Teheran, Shiraz und Isfahan zeitweise geschlossen. Zudem wurde der Flugverkehr im westlichen Teil des Landes für einige Stunden eingestellt. Am Morgen wurden Flughäfen und Luftraum wieder geöffnet. Israel hat Insidern zufolge den Iran angegriffen. Nach Darstellung iranischer Staatsmedien wurden über der Stadt Isfahan im Zentrum des Landes drei Drohnen abgeschossen.

Vor der Wiedereröffnung des Luftraums hatte Flydubai mitgeteilt, Flüge in den Iran am Freitag zu annullieren. Einer der früheren Flüge sei nach Dubai zurückgekehrt. Ein Flug von Iran Air von Rom nach Teheran wurde den Daten von FlightRadar24 zufolge in die türkische Hauptstadt Ankara umgeleitet.

Schon vor der neuerlichen Eskalation hatte viele Airlines reagiert. Die australische Quantas hatte am Samstag mitgeteilt, die Flugroute zwischen Perth und London wegen des Konflikts im Nahen Osten zu ändern und einen Tankstopp in Singapur hinzuzufügen, um den iranischen Luftraum zu meiden. Am Mittwoch hatte die Lufthansa die Aussetzung der Flugverbindung nach Teheran bis zum Ende des Monats verlängert.

(Bericht von Jamie Freed, geschrieben von Myria Mildenberger; Redigiert von Hans Busemann; Bei Rückfragen wenden Sie sich sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)