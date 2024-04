ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research belässt L'Oreal auf 'Sell' - Ziel 350 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat L'Oreal nach Umsatzzahlen für das erste Quartal auf "Sell" mit einem Kursziel von 350 Euro belassen. Der Kosmetikkonzern habe zwar die Erwartungen übertroffen, was zu einer positiven Kursreaktion der Aktie führen dürfte, schrieb Analyst Tom Sykes in einer am Freitag vorliegenden Studie. Doch auf der Analystenkonferenz nach der Zahlenvorlage hätten die Franzosen etwas konservativer geklungen, als vielleicht erwartet worden sei./gl/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.04.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.04.2024 / 05:47 / GMT

