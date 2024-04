Die meistgehandelten Produkte: DAX-Schwäche lockt Bullen und Bären

Am Freitag fällt der DAX® zu Handelsbeginn deutlich, da die Sorge vor einer Verschärfung der Lage im Nahen Osten besteht. Der Leitindex notiert am Mittag bei 17.721 Punkten, was einem Rückgang von 0,7 Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom gestrigen Donnerstag entspricht. Unter den an der Euwax aktuell meistgehandelten Knock-out-Produkten waren heute Short-Produkte auf den S&P 500 sowie dem DAX® im Allgemeinen.

Ebenfalls fragten Anleger verstärkt Knock-Out-Call-Optionsscheine auf die Rheinmetall Aktie nach. Bei den meistgehandelten Optionsscheinen standen heute vor allem Call- und Put Optionsscheine auf den DAX®, Rheinmetall und NVIDIA hoch im Kurs. Analysten zufolge traut man der NVIDIA Aktie weiterhin starke Kurssteigerungen zu, was den Kurs beflügelt.

Auch bei Werten wie NVIDIA, Micron Technology und der UnitedHealth Group, fragten Anleger:innen verstärkt Faktor-Long-Optionsscheine nach. Trotz eines allgemein schwächeren Börsenumfelds legt UnitedHealth bei Handelsbeginn in den USA um knapp sieben Prozent zu. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum steigerte UnitedHealth seinen Umsatz von 91,9 Milliarden US-Dollar auf 99,8 Milliarden US-Dollar.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag DAX® Call HD1ZX5 10,18 17666,00 Punkte 16656,958355 Punkte 17,27 Open End S&P 500 Put HD42XH 12,1 4990,95 Punkte 6276,967944 Punkte 3,95 Open End Rheinmetall Call HD3V4M 6,17 504,50 EUR 448,181699 EUR 8,54 Open End DAX® Call HD2PNH 1,43 17666,00 Punkte 17570,538028 Punkte 93,81 Open End DAX® Put HD4SJB 3,69 17666,00 Punkte 18030,844694 Punkte 46,95 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 19.04.2024; 09:49 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag DAX® Put HC5DY2 4,38 17650,50 17800,00 Punkte 41,55 18.06.2024 DAX® Call HC57RQ 32,64 17650,50 14600,00 Punkte 5,37 18.06.2024 DAX® Call HC57S2 21,09 17650,50 15800,00 Punkte 8,28 18.06.2024 Rheinmetall Call HC4EE5 4,06 506,30 500,00 EUR 12,21 19.06.2024 NVIDIA Call HC744F 9,16 834,96 800,00 USD 8,88 19.06.2024

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 19.04.2024; 10:05 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag NVIDIA Long HD2QR8 8,96 402,14 USD 303,291163 USD 4 Open End Micron Technology Long HD33UD 17,24 109,57 USD 95,966302 USD 7 Open End UnitedHealth Group Long HD4DZ7 17,73 493,18 USD 443,980985 USD 10 Open End Rheinmetall Long HC48N6 64,22 504,60 EUR 408,426051 EUR 5 Open End DAX® Short HD49YR 16,78 17671,50 Punkte 19027,10343 Punkte -15 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 19.04.2024; 10:39 Uhr;

Weitere Optionsscheine finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct bei stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches HVB Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!