Insider - Bundesregierung hebt Konjunkturerwartung leicht an

- von Holger Hansen

Berlin (Reuters) - Die Bundesregierung schätzt die wirtschaftlichen Aussichten für Deutschland etwas günstiger ein als noch am Jahresanfang.

Die Prognose für das Wirtschaftswachstum in diesem Jahr werde voraussichtlich um 0,1 Prozentpunkte auf 0,3 Prozent angehoben, erfuhr die Nachrichtenagentur Reuters am Freitag von einem Insider. Für 2025 gehe die Regierung von einer Zunahme des Bruttoinlandsprodukts um 1,0 Prozent aus. Dies gehe aus dem Entwurf der Frühjahrsprojektion hervor, die Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) nach derzeitiger Planung am Mittwoch nächster Woche vorstellen will. Sein Ministerium lehnte auf Anfrage eine Stellungnahme ab und verwies auf die für kommende Woche geplante Veröffentlichung der Konjunkturprognose.

Die Inflation sinkt in diesem Jahr nach Einschätzung der Regierung schneller als erwartet. Sie geht nun laut dem Insider von einem Preisauftrieb um 2,4 Prozent statt bisher 2,8 Prozent aus. Für 2025 liege die Erwartung bei 1,8 Prozent.

Die Frühjahrsprojektion bildet auch die Grundlage für die Schätzungen der Steuereinnahmen von Bund, Ländern und Gemeinden, die im Mai ansteht. Sie beeinflusst damit auch die schwierige Aufstellung des Bundeshaushalts für 2025 und des Finanzplans bis 2028. Um den Etat wird derzeit in der Ampel-Regierung gerungen.

In den Eckwerten für den Jahreswirtschaftsbericht Anfang Februar hatte die Bundesregierung die Wachstumserwartungen deutlich zurückgenommen auf 0,2 Prozent in diesem und 1,0 Prozent im Jahr 2025. 2023 war Europas größte Volkswirtschaft um 0,3 Prozent geschrumpft. Der Internationale Währungsfonds geht davon aus, dass Deutschland 2024 erneut die am langsamsten wachsende Volkswirtschaft der großen Industriestaaten sein dürfte.

