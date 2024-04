OTS: Viba sweets GmbH / Viba sweets GmbH übernimmt einen Großteil der ...

Viba sweets GmbH übernimmt einen Großteil der Filialen von arko | HUSSEL | Eilles und stärkt nationale Marktpräsenz (FOTO) Floh-Seligenthal (ots) - - Wirtschaftlicher Übergang erfolgt zum 01.05.2024 - Fortführung von rund 160 Standorten in Deutschland und Österreich - 600 Arbeitsplätze gerettet Die Viba sweets GmbH, ein mittelständischer Süßwarenhersteller mit Spezialisierung auf Nougat, Schokoladen-Confiserie und Fruchtriegel, hat einen Großteil der Filialen von arko, HUSSEL und Eilles erworben. Die drei Fachhandelsbetriebe hatten am 02.02.2024 Insolvenzantrag gestellt. Zum Insolvenzverwalter wurde Dr. Dietmar Penzlin, Kanzlei SJPP, bestellt. Schon kurz nach Verfahrensbeginn signalisierte die Viba sweets GmbH aus Thüringen Interesse, sich an der Sanierung der Gesellschaften zu beteiligen. Die Viba sweets GmbH verfügt über langjährige Erfahrung in der Süßwarenbranche und in der Führung eigener Fachhandelsgeschäfte unter den Marken Viba und HEILEMANN. "Nach einem intensiven Investorenprozess haben wir uns gemeinsam mit den Gläubigerausschüssen für einen Investor entschieden, mit dem große strategische Übereinstimmungen identifiziert und eine substantielle Zahl an Arbeitsplätzen gesichert werden konnten", so Dr. Penzlin. Der wirtschaftliche Übergang wird zum 01.05.2024 erfolgen. Circa 125 arko | HUSSEL | Eilles Filialen sollen übernommen werden. Die Zusammenarbeit mit den 35 Franchisenehmern der arko und den Partnern im Lebensmitteleinzelhandel mit ca. 3500 Depotregalen soll fortgeführt werden. Alle Vertragspartner werden kurzfristig kontaktiert. Gemeinsam mit dem Managementteam von arko | HUSSEL | Eilles wird Viba eine neue Zentralstruktur aufbauen. Insgesamt werden rund 600 Arbeitsplätze deutschlandweit erhalten. Fachhandels- und Produktionskompetenz aus einer Hand "Wenn es uns gelingt, den Einkauf in unseren Filialen zum Erlebnis für Kunden werden zu lassen, sind wir zuversichtlich, dass sich unsere Fachgeschäfte am Markt behaupten und ein wertvoller Baustein attraktiver Innenstädte bleiben" sagen die Gesellschafter der Viba sweets GmbH, Karl Heinz Einhäuser und Holger Storch. "Mit Viba, HEILEMANN, arko, HUSSEL und Eilles vereinen sich gleichermaßen traditionsbewusste wie innovative Marken in unserer Unternehmensgruppe. Aufbauend auf dem gemeinsamen Knowhow und neuen Ideen werden wir unsere Kunden überraschen und begeistern.", freut sich Corinna Wartenberg, Geschäftsführerin Vertrieb / Marketing der Viba sweets GmbH. Zusätzlich zu den stationären Filialen wird auch der Online-Handel als wesentlicher Teil des Vermarktungskonzeptes weiterentwickelt. Ziel ist es, mit einer großen Vielfalt an hochwertigen Produkten, von genussvoller Confiserie über feines Gebäck und raffinierte Zuckerwaren, bis hin zu erlesenen Kaffees, die Kundenbindung weiter zu erhöhen. Die Integration erfolgt in wirtschaftlich turbulenten Zeiten, insbesondere im Hinblick auf Kostensteigerungen bei wichtigen Rohstoffen wie Kakao. "Wir sind uns bewusst, dass der gemeinsame Weg herausfordernd wird.", betont Marko Falk, Geschäftsführer Finanzen/ IT/ Personal der Viba sweets GmbH. In den kommenden Wochen wird man sich intensiv gemeinsam mit dem Team und den Geschäftspartnern um die weitere strategische Ausrichtung und die Vorbereitung der Hauptsaison ab September kümmern. "Denn zu Weihnachten wollen wir wieder viele Menschen mit süßem Genuss glücklich machen", ist man sich im gesamten Team einig. _____________________ Über die Viba sweets GmbH Die Viba sweets GmbH steht mit ihren Marken Viba und HEILEMANN für unvergleichbare Qualität, höchsten Genuss & emotionale Geschenkideen, begründet durch Kompetenz und Tradition seit 1893. Der Thüringer Süßwarenhersteller Viba ist mit über 60 % Marktführer im deutschen Nougatriegel-Markt und bietet mit mehr als 30 verschiedenen Nougaterzeugnissen die größte Nougatvielfalt. Softes Marzipan, natürliche Fruchtriegel, hochwertige Dragées und Zuckerkissen vervollständigen das Produktangebot. Die im Allgäu ansässige Confiserie HEILEMANN ist seit 1955 etablierter Hersteller einer bemerkenswerten Auswahl an hochwertigen Pralinen, Schokoladentafeln und Schokoladenfiguren und gehört seit 2016 zur Viba Gruppe. Über arko | HUSSEL | Eilles Die Filialen der arko, HUSSEL und Eilles bilden gemeinsam den flächenmäßig größten Confiserie-Fachhändler in Deutschland. Das Produktportfolio umfasst feine Spezialitäten, Gebäcke, Schokoladen und Pralinés sowie erlesene Tee- und Kaffeesorten. Neben der Zusammenarbeit mit 35 selbständigen Franchisenehmerinnen und Franchisenehmern - vornehmlich im Norden Deutschlands -, sind die Marken "arko" und "HUSSEL" an mehr als 3.500 Verkaufsstellen im Lebensmitteleinzelhandel vertreten. Auch 8 in Bayern befindliche Standorte unter der Marke "Eilles" sollen übernommen und fortgeführt werden. Dies erfolgte bislang unter Lizenz der Markeninhaberin J.J. Darboven Holding AG & Co. KG, Hamburg. Gespräche zur Fortsetzung der Zusammenarbeit wurden unmittelbar nach Unterschrift der Kaufverträge aufgenommen. Zum 01. Mai 2024 wird der Geschäftsbetrieb vollständig von der Viba sweets GmbH in Floh-Seligenthal/ Thüringen übernommen. 