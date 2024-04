Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Verhaftung/russische Spione

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Verhaftung/russische Spione:

"(.) Cyberattacken und hybride Angriffe auf den Westen sind nichts Neues. Die Verhaftung zweier mutmaßlicher russischer Spione ist ein weiteres Zeichen dafür, dass der russische Gewaltherrscher größer denkt als jene zahlreichen Appeasement-Fans in Deutschland, denen vor allem wichtig ist, den Moskauer Eroberer nur ja nicht zu reizen. (.) Die Frage, was Deutschland tun sollte, um der in der jüngeren Geschichte beispiellosen russischen Aggression zu begegnen, ist das eine: Da geht es um Hilfe für ein überfallenes Land und um unseren Anspruch als europäische Zentralmacht, die das internationale Recht hochhält und seinen Bürgern wie dem westlichen Bündnis verpflichtet ist. Doch dass Putin sein eigenes mörderisches Spiel des Unrechts weitertreibt, (.) ist das andere. (.) Dieser Krieg ist nicht fern. Er ist hier."/yyzz/DP/he