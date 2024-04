TSMC senkt Wachstumserwartungen für Chip-Branche

HSINCHU (dpa-AFX) - Angesichts der Probleme am Smartphone- und Laptop-Markt rechnet der weltgrößte Chiphersteller TSMC mit einer schwächeren Entwicklung der Halbleiter-Branche in diesem Jahr als zuletzt. Der Markt dürfte exklusive Speicherchips 2024 gegenüber dem Vorjahr um rund 10 Prozent wachsen, sagte TSMC-Chef C. C. Wei in einer Telefonkonferenz mit Analysten anlässlich der am Donnerstag vorgestellten Zahlen des ersten Quartals im taiwanesischen Hsinchu. Bislang war der Branchenführer von einem Wachstum von mehr als 10 Prozent ausgegangen.

Damit dürften auch die Fertigungshersteller, zu denen TSMC zählt, nicht so starken zulegen wie bislang erwartet. Die Halbleiter-Branche leidet unter dem Lagerbestandsabbau ihrer Kunden, gepaart mit der fehlenden Kauflaune bei den Konsumenten. Für TSMC dürfte 2024 aber dennoch ein Wachstumsjahr werden, betonte Wei, der zudem die Investitionspläne des Unternehmens für das laufende Jahr bekräftigte. Die am Donnerstag vorgestellten Umsatzziele für das laufende zweite Quartal übertrafen die Erwartungen der Analysten./lew/ngu/zb