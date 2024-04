Lenovo kündigt LISSA an: Neue KI-gestützte Funktion, die Unternehmen hilft, den IT-Fußabdruck zu reduzieren

Lenovo stärkt seine Position als zuverlässiger Nachhaltigkeitspartner seiner Kunden mit messbaren Ergebnissen und KI-gestützten Daten

GenAI hilft, die Komplexität bei der Verfolgung von Nachhaltigkeitszielen zu bewältigen, indem es die Emissionsauswirkungen über den gesamten IT-Lebenszyklus hinweg abschätzt

Eine neue KI-gestützte Nachhaltigkeits-Engine von Lenovo unterstützt Unternehmen dabei, datengestützte und nachhaltige IT-Kaufentscheidungen zu treffen.Der Intelligent Sustainability Solutions Advisor (LISSA) von Lenovoliefert Kunden verwertbare Erkenntnisse zur Nachhaltigkeit, um die geschätzten Emissionsauswirkungen über den gesamten IT-Lebenszyklus hinweg zu verstehen und maßgeschneiderte Lösungen zu implementieren, die mit ihren Nachhaltigkeitszielen übereinstimmen. Durch generative KI bietet LISSA Einblicke in die geschätzten Kohlendioxidemissionen, die mit verschiedenen Lenovo Nachhaltigkeitslösungen wie TruScale Device as a Service (DaaS), Asset Recovery, Verpackungseffizienz,, kohlenstoffärmere Versandoptionen, Lebenszyklusverlängerungen, zertifizierte Wiederaufbereitung und mehr verbunden sind. Darüber hinaus hilft LISSA dabei, mehrere Lösungswege zu simulieren und potenzielle Möglichkeiten zur Emissionsreduzierung zu identifizieren, um die IT-Dekarbonisierungsziele des Kunden am digitalen Arbeitsplatz zu unterstützen.

In einer kürzlich durchgeführten Umfrage 1 gaben 87 % der Führungskräfte an, dass sie glauben, dass KI das Potenzial hat, Klimaprobleme anzugehen, Erkenntnisse zu erschließen, die zur Verringerung der globalen Treibhausgasemissionen beitragen könnten, und neue Wege für Klimaschutzmaßnahmen zu eröffnen. Mit einem schnelleren Zugang zu Erkenntnissen über die IT-Nachhaltigkeit und Gen-AI-gestützten Empfehlungen kann Lenovo Unternehmen dabei helfen, IT-Dekarbonisierungspfade mit messbaren Nachhaltigkeitsergebnissen zu entwickeln.

"Wir bei Lenovo möchten unterstreichen, dass Nachhaltigkeit ein geschäftlicher Imperativ ist und bei Führungskräften aller Branchen ganz oben auf der Agenda steht", sagt Claudia Contreras, exekutive Direktorin für Global Sustainability Services bei Lenovo. "LISSA ist eine neue Funktion in unserem wachsenden Nachhaltigkeitsportfolio, die Kunden mit Daten und KI-gestützten Empfehlungen bei ihren IT-Kaufentscheidungen unterstützt. Indem wir Nachhaltigkeitsattribute in den Vordergrund stellen, ermöglichen wir unseren Kunden, potenzielle Möglichkeiten zur Emissionsreduzierung zu erschließen und IT-Lösungen einzusetzen, die dazu beitragen, Nachhaltigkeitsziele zu erreichen."

Lenovo hat sich verpflichtet, bis zum Jahr 2050 Netto-Null-THG-Emissionen zu erreichen, mit wissenschaftlich fundierten Zielen, die durch den Net-Zero-Standard der Science Based Targets Initiative (SBTi) validiert werden. Durch LISSA arbeitet Lenovo auch daran, Kunden in die Lage zu versetzen, nachhaltigere IT-Entscheidungen zu treffen, die sich auf Daten stützen und zu messbaren Ergebnissen führen.

"Es gibt nicht den einen definierten Weg; jeder Kunde befindet sich auf seiner eigenen Nachhaltigkeitsreise und benötigt Zugang zu Daten, um Fortschritte zu messen. Lenovo möchte seinen Kunden helfen, mit datengestützten Nachhaltigkeitsinformationen echte Fortschritte zu erzielen. KI-gestützte Empfehlungen und Datenintelligenz helfen bei der Planung und Optimierung von IT-Investitionen im Hinblick auf die Nachhaltigkeit. Lenovo kann Unternehmen jeder Größe dabei helfen, mehrere IT-Lösungen in Echtzeit zu vergleichen und eine End-to-End-IT-Lösung zu entwerfen, die zum Budget und zur Datenverarbeitung passt und die Nachhaltigkeitsziele unterstützt", so Contreras.

Lenovo kann Unternehmen dabei helfen, IT-Dekarbonisierungspfade mit messbaren Nachhaltigkeitsergebnissen zu entwickeln.

Mehr über LISSA erfahren Sie hier und und über Lenovos Nachhaltigkeitslösungen hier.

Über Lenovo

Lenovo ist ein globales Technologieunternehmen mit einem Umsatz von 62 Milliarden US-Dollar, das auf Platz 217 der Fortune Global 500 Liste steht, 77.000 Mitarbeiter auf der ganzen Welt beschäftigt und jeden Tag Millionen von Kunden in 180 Märkten bedient. Ausgerichtet auf die kühne Vision, intelligentere Technologie für alle zu liefern, hat Lenovo auf seinem Erfolg als weltweit größtes PC-Unternehmen aufgebaut, indem es weiter in Wachstumsbereiche expandiert hat, die den Fortschritt der "Neuen IT"-Technologien (Client, Edge, Cloud, Netzwerk und Intelligenz) vorantreiben, einschließlich Server, Storage, Mobile, Software, Lösungen und Services. Diese Transformation zusammen mit den weltverändernden Innovationen von Lenovo schafft eine integrativere, vertrauenswürdigere und intelligentere Zukunft für alle und überall. Lenovo ist an der Börse in Hongkong unter Lenovo Group Limited (HKSE:992)(ADR:LNVGY) notiert. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie https://www.lenovo.com und lesen Sie die neuesten Nachrichten in unserem StoryHub.

1 Boston Consulting Group: KI ist entscheidend für Klimakrise

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240422035201/de/

Zeno Group für Lenovo: lenovossg@zenogroup.com