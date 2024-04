EQS-Media / 23.04.2024 / 07:30 CET/CEST



3U Onlinehandels-Portal selfio.de zum wiederholten Mal unter den „Top Shops“ von COMPUTER BILD und Statista

Selfio.de erneut unter den bestbewerteten E-Commerce-Shops im Bereich Haustechnik

„Sehr hohe“ technische Qualität und Benutzerfreundlichkeit - Top-Ranking der Vorjahre bestätigt

Selbermacher finden bei Selfio alles aus einer Hand und umfangreiche Unterstützung bei Neubau- und Sanierungsprojekten

Marburg, den 23. April 2024 – www.selfio.de, der führende Onlinehandel für Haustechnik-Produkte im Konzern der 3U HOLDING AG (ISIN DE0005167902), wurde von der Zeitschrift Computer BILD und dem Marktforschungsportal Statista erneut in die Reihe Deutschlands bester Onlineshops aufgenommen. selfio.de, spezialisiert auf Haustechnik für Do-it-Yourselfer und Heimwerker, ist damit zum siebten Mal in Folge in diesem Wettbewerb prämiert worden. Der E-Commerce-Shop der 3U-Tochter zählt damit zu den 36 Top Shops 2024 im Segment „Haustechnik“. Die „Technische Qualität“ und die „Benutzerfreundlichkeit“ wurden von den Testern mit „sehr hoch“ bewertet. Das umfangreiche Angebot an Haustechnik-Produkten sowie an innovativen Lösungen zum Energiesparen in Kombination mit einem verlässlichen Kundenservice und einer einzigartigen Beratung zieht sich wie ein roter Faden durch die gesamte Marktpräsenz des 3U Onlinehandels, der einen der zentralen strategischen Schwerpunkte des 3U Konzerns darstellt.

„Die Kriterien technische Qualität und Benutzerfreundlichkeit sind für uns äußerst wichtig. Kunden und Experten bescheinigen uns mit der aktuellen Wertung, dass wir verlässlich diesem Anspruch gerecht werden. Gleichzeitig nehmen wir die Auszeichnung als Ansporn, weiter an der Verbesserung unserer Onlineplattform zu arbeiten“, freut sich Uwe Knoke, verantwortlich im Vorstand der 3U HOLDING AG für das Segment Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik. „Unser Fokus liegt nicht nur auf der Bereitstellung passender Produkte für unsere Kunden, sondern auch darauf, eine verlässliche Anlaufstelle in dieser dynamischen Branche zu sein. Mit der strategischen Ausrichtung auf Lösungen für Energieeffizienz und klimafreundliche Haustechnik wollen wir uns genau durch diese Kriterien – Benutzerfreundlichkeit und technische Qualität – vom Wettbewerb abheben. Mit unserem Vertriebs- und Beratungsansatz sowie gezielten Marketingaktivitäten setzen wir hier erfolgreich Akzente“, fügt Knoke hinzu.

Die Longlist für das diesjährige Ranking von COMPUTER BILD und Statista umfasste mehr als 7.000 Onlineshops. Um sich für die Detailuntersuchung zu qualifizieren, mussten die verbliebenen Portale eine gewisse Mindestreichweite erzielen oder zu den Top Shops 2023 gehören.

Insgesamt 79 Merkmale wurden in der Detailuntersuchung geprüft. Dazu gehörten subjektive Merkmale wie die Einschätzung der Optik und der Übersichtlichkeit im Rahmen einer Online-Befragung. Objektive Merkmale wie die Angabe der Lieferdauer und die Zahlungsmöglichkeiten wurden dagegen durch 25 unabhängige Tester geprüft. Insgesamt ergaben sich so mehr als 130.000 Prüfpunkte.

Die Liste der 1.150 Top Shops 2024 gliedert sich in neun Kategorien: Wie im Vorjahr vertreten sind „Auto & Motorrad“, „Büro, Technik & Medien“, „Freizeit, Spiel & Hobby“, „Garten & Handwerk“, „Lebensmittel & Gesundheit“, „Mode & Accessoires“, „Sport & Outdoor“, „Universal-Anbieter“ und „Wohnen“. Die Kategorien sind jeweils wieder in mehrere Segmente gegliedert.

Notenspiegel: Die „Technische Qualität“ wurde bei zehn der 36 Top Shops des Segments „Haustechnik“ als „exzellent“ bewertet, bei 21 als „sehr hoch“, bei fünf als „hoch“. Die Bedienfreundlichkeit war bei 22 Teilnehmern „exzellent“, bei 13 „sehr hoch“ und bei einem „hoch“.

Über 3U

Die 3U HOLDING AG (www.3u.net) mit Sitz in Marburg wurde 1997 gegründet. Sie steht als operative Management- und Beteiligungsholding an der Spitze des 3U Konzerns. Zum Zweck der Wertsteigerung für das Aktionariat, die Beschäftigten, Kunden, Lieferanten und alle Stakeholder erwirbt, betreibt und veräußert sie Unternehmen in den drei Segmenten ITK (Informations- und Telekommunikationstechnik), Erneuerbare Energien und SHK (Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik). In allen drei Segmenten ist der 3U Konzern mit Geschäftsmodellen in Megatrends erfolgreich und profitabel und strebt insbesondere mit seinem Geschäftsmodell im E-Commerce marktführende Positionen an. Die Aktien der 3U HOLDING AG werden auf XETRA, Tradegate und an den deutschen Regionalbörsen gehandelt (ISIN: DE0005167902; Kürzel: UUU).

Über Selfio

Die Selfio GmbH – ein Tochterunternehmen der 3U HOLDING AG – ist seit über zehn Jahren verlässlicher Partner für Selberbauer, wenn es um Neubau und Sanierung geht. Die Selfio GmbH ist die größte Konzerngesellschaft im Segment SHK (Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik). Sie bietet Bauherren und Heimwerkern auf dem Weg des Onlinehandels ein breites Spektrum von Systemen und Produkten aus dem gesamten Gewerk der Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik sowie Unterstützung bei der Planung ihrer Vorhaben. Das umfangreiche Online-Beratungsangebot des Unternehmens wird durch eine Vielzahl frei verfügbarer DIY-Videos ergänzt.



