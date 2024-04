AfD-Mann Krah zeigt sich überrascht über Festnahme

Berlin (Reuters) - Der AfD-Spitzenkandidat für die Europawahl, Maximilian Krah, hat sich überrascht über die Festnahme eines Mitarbeiters wegen des Verdachts auf Spionage für China geäußert.

Von der Festnahme seines Mitarbeiters habe er am Vormittag aus der Presse erfahren, erklärte Krah am Dienstag in einer Mitteilung. "Weitere Informationen liegen mir nicht vor." Der Vorwurf von Spionage für ein anderes Land sei "eine schwerwiegende Anschuldigung", erklärte Krah und fügte hinzu: "Sollten sich die Vorwürfe als wahr erweisen, würde dies die sofortige Beendigung des Dienstverhältnisses nach sich ziehen."

Krahs Mitarbeiter war nach Angaben der Bundesanwaltschaft am Montag in Dresden festgenommen worden. Er werde im Laufe des Tages dem Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs vorgeführt. Der Festgenommene sei Mitarbeiter eines chinesischen Geheimdienstes und arbeite seit 2019 für ein deutsches Mitglied des Europäischen Parlaments. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) sprach von einem "Angriff von innen auf die europäische Demokratie", wenn sich der Verdacht bestätige. Die Regierung in Peking wies die Anschuldigungen zurück.

