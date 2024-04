Pressestimme: 'Lausitzer Rundschau' zu Steinmeier/Türkei

COTTBUS (dpa-AFX) - "Lausitzer Rundschau" zu Steinmeier/Türkei:

"Wenn es um das Verhältnis zu einem so schwierigen Partner wie der Türkei geht, stößt der Wortschatz auch eines Bundespräsidenten mitunter an Grenzen. Eigentlich ist klare Kritik geboten, aber der nicht gerade lupenrein demokratisch regierende türkische Staatschef Recep Tayyip Erdogan reagiert auf solche Töne uneinsichtig, beleidigt und mitunter aggressiv. Frank-Walter Steinmeier hat also seine Türkei-Reise mit allerlei Symbolen garniert; dazu gehören Zeitpunkt, Dramaturgie, Besuchsorte und Gesprächspartner. Sie sollen seine Botschaften transportieren, noch bevor er überhaupt die ersten Sätze mit Erdogan gewechselt hat. Und diese Botschaften lauten: die Lebenswirklichkeit der Menschen zählt, die Opposition hat verbriefte Rechte, Kritiker verdienen Gehör und der Rechtsstaat muss gewahrt werden."/yyzz/DP/he