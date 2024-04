Aktien New York Schluss: Dow pausiert - Gewinne im Technologiebereich

NEW YORK (dpa-AFX) - Tesla und Chipwerte haben am Mittwoch die Erholung der US-Technologiewerte noch ein wenig vorangetrieben. Diese profitierten weiterhin vom vorsichtigen Optimismus der Anleger für die Berichte einiger Tech-Giganten aus den USA. Allerdings ließ die Intensität der Gewinne etwas nach, als die Zahlen des Social-Media-Konzerns Meta näher rückten. Diese standen am Mittwoch erst nach Börsenschluss auf der Agenda.

Der von der Tech-Branche geprägte Nasdaq 100 kletterte letztlich um 0,32 Prozent auf 17526,80 Punkte nach oben. An der Wall Street jedoch kam die jüngste Erholung des Dow Jones Industrial zu einem Ende. Der Leitindex, der zuletzt vier Börsentage in Folge gestiegen war, stand zur Schlussglocke 0,11 Prozent tiefer bei 38 460,92 Punkten. Der marktbreite S&P 500 bewegte sich mit einem Aufschlag von 0,02 Prozent auf 5071,63 Zähler nicht groß vom Fleck./tih/he