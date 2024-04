AKTIE IM FOKUS: Schwacher Auftragseingang zwingt Kion in die Knie

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Ein enttäuschender Auftragseingang im ersten Quartal hat die Aktien von Kion am Donnerstagmorgen belastet.

Auf der Handelsplattform Tradegate rutschten die Papiere des Stapler-Konzerns um rund 8 Prozent auf 43,61 Euro ab. Damit nimmt die Korrektur vom Zweijahreshoch im März Fahrt auf. Aktuell scheinen Kion-Papiere an ihre 100-Tage-Linie zurückzukommen. Auch Jungheinrich waren im Schlepptau schwach.

Baader-Experte Peter Rothenaicher versuchte in seinem ersten Kommentar aber zu beruhigen. So sei der Auftragseingang zwar schwach, die Profitabilität im Bereich Industrial Trucks & Services (ITS) aber stark. Die unveränderten Jahresziele erschienen gut erreichbar./ag/stk

