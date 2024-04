Börse Frankfurt-News: "Angstbefreit" (Marktstimmung)

FRANKFURT (DEUTSCHE-BOERSE AG) - Den kurzen Absacker quittieren Anlegerinnen und Anleger mit Käufen. Ob das schon bedrohlich mit die Hausse sein kann, weiß Joachim Goldberg.

25. April 2024. Eigentlich ist doch gar nicht viel passiert und die Befürchtungen, die sich in der vergangenen Woche noch in fallenden Kursen und einer zeitweise miesen Stimmung niederschlugen, waren womöglich übertrieben? Auf diese Idee könnte man fast kommen, wenn man bedenkt, dass der DAX seit unserer vergangenen Stimmungserhebung am Ende rund 2,1 Prozent an Wert zugelegt hat.

Aber im Nachhinein ist man ja bekanntlich immer schlauer. Zunächst war nicht abzusehen, dass die geopolitische Situation im Mittleren Osten nicht sofort eskalieren würde. Ebenso wenig war zu erwarten, dass sich die Börsianer an die Zinsentwicklung in den USA so schnell und problemlos gewöhnen würden. Dort haben sich mittlerweile vielerorts die Hoffnungen auf eine einzige Zinssenkung in diesem Jahr reduziert; mancher hat vielleicht sogar schon diesen einen Schritt mental abgeschrieben. Auf jeden Fall scheinen die teils starken ?"ngste vom Ende der Vorwoche seit Montag verflogen.

Dies spiegelt sich auch in der Stimmung der von uns befragten institutionellen Investorinnen und Investoren mit mittelfristigem Handelshorizont wider. Denn unser Börse Frankfurt Sentiment-Index ist um 20 Punkte auf einen neuen Stand von +13 gestiegen. Zu diesem höchsten Optimismus in diesem Jahr haben ehemalige Pessimisten und neutral eingestellte Akteure in fast gleichem Maße beigetragen und sich auf die Bullenseite geschlagen. Dabei konnte man sich am vergangenen Montag bei den Käufen in die Schwäche sogar vergleichsweise viel Zeit lassen, so dass sich für einige Akteure zwischenzeitlich sogar recht ordentliche Gewinne eingestellt haben dürften.

Viel Zeit zum Kaufen

Auch bei den Privatanlegern kam es zu einem ähnlich starken Stimmungsumschwung. Der Börse Frankfurt Sentiment-Index in diesem Panel steigt um 19 Punkte auf einen neuen Stand von +10. Dabei speist sich der Zuwachs im Bullenlager um 8 Prozentpunkte zu großen Teilen aus ehemals pessimistisch eingestellten Akteuren, die ihre Engagements um 180 Grad gedreht haben. Lediglich etwas mehr als ein Viertel der ehemaligen Bären hat sich vorerst an die Seitenlinie begeben, um vermutlich erst einmal das weitere Geschehen abzuwarten.

Unter dem Strich hat es also, nachdem die Risiken für weitere Kursrückgänge gefühlt fast verschwunden waren, einen deutlichen Stimmungswechsel gegeben und man konnte sich teilweise sogar in aller Ruhe für bullishe Engagements entscheiden, die vielerorts sogar schon erste Früchte getragen haben. Dies gilt vor allen Dingen für die institutionellen Investoren, von denen bereits in der vergangenen Woche ein Teil bullishe Engagements eingegangen ist.

Teilweise gut vorbereitet

Zumindest unter dem Strich sind diese Bullen nicht verschwunden. Und auch in der relativen Sicht auf drei und sechs Monate verbucht der Börse Frankfurt Sentiment-Index mit der heutigen Befragung den höchsten Stand dieses Jahres. Ja, man muss bis zum November 2023 zurückgehen, um einen ähnlich hohen Optimismus zu finden.

Insgesamt befindet sich der Optimismus damit für dieses Jahr auf einem doppelt so hohen Niveau, als dies die absoluten Zahlen derzeit vermitteln. Glücklicherweise kann man allerdings noch nicht von extremen Werten sprechen. Aber wir vermuten, dass während der Rallye in dieser Woche vielerorts Buchgewinne entstanden sind, die wahrscheinlich erstmals im Bereich von 18.280/330 DAX-Zählern realisiert werden, was dem Anstieg der Aktienkurse zumindest temporär einen leichten Dämpfer versetzen dürfte. Dies gilt für institutionelle und private Investoren gleichermaßen, deren Stimmung jeweils ähnlich gut ist. Eine Stimmung, die auf der anderen Seite allerdings wieder ganz schnell umschlagen kann, sobald sich das derzeitige Aufwärtsmomentum des DAX nicht länger fortsetzt.

Sentiment-Index institutioneller Anleger*innen

DAX (Veränderung zu vergangener Erhebung): 18.200 (+380 zur Vorwoche)

Börse Frankfurt Sentiment-Index institutionell Anlegende: +13 Punkte (+20 zur Vorwoche)

Sentiment-Index privater Anleger*innen

DAX (Veränderung zu vergangener Erhebung): 18.200 (+380 zur Vorwoche)

Börse Frankfurt Sentiment-Index privat Anlegende: +10 Punkte (+19 Punkte zur Vorwoche)

25. April 2024, © Goldberg & Goldberg für boerse-frankfurt.de

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Deutsche Börse AG verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)