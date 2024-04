Starker Jahresauftakt

Umsatzzuwachs in lokaler Währung um 3,4 Prozent auf CHF 5'586 Millionen

Überproportionales Wachstum des Recurring EBIT von +17.1% in lokalen Währungen und +7.8 Prozent in Schweizer Franken

Profitables Wachstum setzt sich 2024 fort: Anstieg der Recurring EBIT-Marge um +0,9 Prozentpunkte

Starker Beitrag von Solutions & Products, Umsatzsteigerung im Dachsegment um +67% in lokaler Währung

Fortsetzung der M&A-Strategie mit fünf Zukäufen und vier Veräusserungen

Prognose für 2024 bestätigt

Leistungsausweis im Überblick

Konzern – Q1 2024 2023 ±% ±% in lokaler Währung[1] ±% organisches Wachstum Umsatz (CHF Mio.) 5'586 5'725 -2,4 +3,4 0,0 Recurring EBIT (CHF Mio.) 532 493 +7,8 +17,1 +16,3

Jan Jenisch, Verwaltungsratspräsident und CEO: «Mein grosser Dank gilt allen Mitgliedern der Holcim-Familie, die mit Ihrem Engagement zu einem starken Jahresstart beigetragen haben. Unser Quartalsergebnis, zu dem Solutions & Products einen erheblichen Beitrag leistete, unterstreicht die Stärke unserer Spitzenposition im Markt.»

«Wir haben im ersten Quartal 2024 ein überproportionales Wachstum des Recurring EBIT von 17,1 Prozent in lokaler Währung erzielt. Damit konnten wir die Auswirkungen des starken Schweizer Frankens mehr als kompensieren. Wir haben zudem im ersten Quartal weitere wertsteigernde Transaktionen durchgeführt, fünf Übernahmen getätigt und vier Veräusserungen erfolgreich abgeschlossen. Insgesamt haben wir mit unseren M&A-Aktivitäten im ersten Quartal mehr als 3 Prozent zu unserem Umsatz beigetragen. Zudem haben wir unsere branchenführende Recurring EBIT Marge nochmals ausgebaut. Vor diesem Hintergrund bin ich sehr zuversichtlich und bestätige die Prognose für das Gesamtjahr 2024.»

«Im Berichtsquartal konnten wir den Einsatz unserer fortschrittlichen Markenlösungen deutlich vorantreiben. So entfielen jeweils 26 Prozent des Umsatzes mit Transportbeton auf ECOPact und 26 Prozent des Zement-Geschäfts auf ECOPlanet. Wir haben unsere Klimaschutzaktivitäten intensiviert und die CO₂-Emissionen gemessen am Umsatz um weitere 5 Prozent gegenüber dem Vorjahr reduziert. In Deutschland haben wir zudem gemeinsam mit unseren Partnern den Spatenstich gesetzt für ein Zementwerk mit vollständiger Abscheidung und Nutzung von CO₂.»



Solide Geschäftsentwicklung

In Nordamerika erzielte Holcim infolge der starken zugrunde liegenden Nachfrage eine Verbesserung der Marge auf Basis des Recurring EBIT um 3,9 Prozent in lokaler Währung. Ungeachtet einer geringeren Lieferzeit sowie ungünstiger Wetterbedingungen verzeichneten wir im ersten Quartal eine starke Entwicklung, die sich im Jahresverlauf fortsetzen dürfte.

In Lateinamerika endete das erste Quartal mit Rekordergebnissen bei Umsatz und Recurring EBIT sowie einer deutlichen Verbesserung der Marge auf über 36 Prozent. Der Nearshoring-Trend in Mexiko verstärkte sich im Laufe des Quartals. Darüber hinaus sind in der Region zahlreiche Infrastrukturprojekte in Planung.

Europa verzeichnete im ersten Quartal ein zweistelliges Wachstum beim Recurring EBIT. Die Marge auf Basis des Recurring EBIT legte um 1,5 Prozentpunkte zu – es war bereits das sechste Quartal in Folge mit einer Verbesserung der Marge. Dieser positive Ergebnistrend wird sich fortsetzen.

Die Region Asien, Naher Osten und Afrika erzielte erneut ein profitables Wachstum in lokaler Währung und eine Verbesserung der Marge um 1,7 Prozentpunkte auf Basis des Recurring EBIT. Infolge der deutlich stärkeren Nutzung alternativer Brennstoffe machte die Dekarbonisierung in dieser Region weitere Fortschritte.

Solutions & Products wies ein starkes Ergebnis aus und konnte das Recurring EBIT im Vergleich zum Vorjahreszeitraum mehr als verdoppeln sowie die Marge um 2 Prozentpunkte steigern. Der Umsatzwachstum wurde hauptsächlich durch das Bedachungsgeschäft vorangetrieben. Durch die Normalisierung der Nachfrage nach dem zuvor erfolgten Abbau von Lagerbeständen stieg der Umsatz im Bedachungsgeschäft um 67 Prozent in lokaler Währung, wovon 38 Prozent auf organisches Wachstum und 22 Prozent auf die Übernahme von Duro-Last zurückzuführen sind.

Wachstum in den attraktivsten Märkten

Holcim setzte seinen M&A-Kurs während des Quartals fort und erwarb in diesem Zeitraum fünf familiengeführte Unternehmen, ausserdem kam es zu vier Veräusserungen.

Im Segment Solutions & Products erwarb Holcim das deutsche Unternehmen ZinCo, einen weltweit führenden Anbieter von fortschrittlichen Dachbegrünungssystemen, und Tensolite, einen führenden Hersteller von innovativen Fertigteil- und Spannbetonsystemen mit starker Präsenz in den schnell wachsenden lateinamerikanischen Märkten.

Zudem hat Holcim drei Akquisitionen in den Bereichen Zuschlagstoffe, Transportbeton sowie Bau- und Abbruchmaterialien zugekauft und die Veräusserungen unserer Unternehmen in Russland, Südafrika, Tansania und Uganda abgeschlossen.

Zunehmender Erfolg mit fortschrittlichen Markenlösungen

Im ersten Quartal entfielen 26 Prozent des Umsatzes mit Transportbeton auf den emissionsarmen Beton ECOPact. Der Anteil des emissionsarmen Zements ECOPlanet am Zementumsatz belief sich ebenfalls auf 26 Prozent. Dies entspricht einer beachtlichen Zunahme, im Vorjahr lag der Anteil bei 16 Prozent gegenüber dem Vorjahr. In Salt Lake City (USA) ging der moderne Holcim-Standort für die Produktion hochwertiger Dämmplatten an den Start. Mit dem neuen Werk bauen wir unsere Kapazität in der Region aus.

Als führendes Unternehmen im Bereich Nachhaltigkeit hat Holcim die CO₂ -Emissionen gemessen am Umsatz um 5 Prozent gegenüber dem Vorjahr reduziert. Diesen Monat feierte Holcim den Spatenstich für sein Projekt zur Abscheidung und Nutzung von CO₂ in Lägerdorf, Deutschland. Im Rahmen des Projektes sollen hier ab 2029 1,2 Millionen Tonnen CO₂ pro Jahr dem Kohlenstoffdioxid-Kreislauf entzogen und genutzt werden.

Ausblick und Prognose 2024

Nach der anhaltenden Margenausweitung im ersten Quartal bestätigt Holcim für das Gesamtjahr seine Prognose mit:

Organisches Umsatzwachstum von über 4 Prozent; zusätzliches Wachstum um mehr als 2 Prozent durch M&A

Überproportionaler Anstieg des Recurring EBIT

Verbesserung der Marge auf Basis des Recurring EBIT auf 18 Prozent

Free Cashflow von mehr als CHF 3 Milliarden

Erhöhung des Anteils wiederverwerteter Bau- und Abbruchmaterialien um 20 Prozent auf 10 Millionen Tonnen

Weitere Fortschritte bei der Börsenkotierung des Nordamerika-Geschäfts in den USA

Am 18. März 2024 startete der zuvor angekündigte Aktienrückkauf. Holcim wird bis Ende des Jahres Aktien im Wert von bis zu CHF 1 Milliarde erwerben. Das Unternehmen hält an einem starken Investment-Grade-Rating fest.