EQS-News: LION E-Mobility AG präsentiert Produkt-Roadmap und mittelfristige Umsatzziele auf dem virtuellen Capital Markets Day

LION E-Mobility AG präsentiert Produkt-Roadmap und mittelfristige Umsatzziele auf dem virtuellen Capital Markets Day

Zug (Schweiz), 26. April 2024 –Die LION E-Mobility AG (LION; ISIN: CH0560888270), ein führender Hersteller von Batteriepacks für Elektromobilität und Energiespeicherlösungen, veranstaltete gestern ihren Capital Markets Day. Im Mittelpunkt standen die dynamische Entwicklung des Unternehmens, LIONs innovative Batterielösungen und die Marktchancen, die den ambitionierten Wachstumskurs des Unternehmens bestätigen.

Dr. Joachim Damasky, CEO von LION: „Unser Kapitalmarkttag hat das Engagement von LION für die Weiterentwicklung der Batterietechnologie durch Immersionskühlung unterstrichen. Mit seinem kompetenten Team ist LION in der Lage, nachhaltige Energielösungen zu revolutionieren und mittel- bis langfristig ein signifikantes Wachstum zu erzielen."

Entwicklung von LION

LION hat sich von einem Batterieberatungs- und Testunternehmen zu einem führenden Batteriepack-Integrator und -Hersteller entwickelt. Mit einer hochmodernen Produktionsanlage, die den Standards der Automobilindustrie entspricht und eine Jahreskapazität von rund 45.000 Packs hat, konnte sich das Unternehmen als zuverlässiger Lieferant in Bezug auf Sicherheit, Qualität und Zuverlässigkeit

etablieren.

Das Leistungsversprechen von LION

LION bietet ein umfassendes Angebot an Batterielösungen, das Design, Technik, Produktion und Kundendienst umfasst. Mit einer vollautomatischen Produktionsanlage, die den Standards der Automobilindustrie entspricht, gewährleistet das Unternehmen höchste Qualität und Effizienz.

Markt und Kunden

Die Batteriepacks von LION gewinnen zunehmend an Bedeutung, insbesondere auf dem europäischen Markt für elektrische Stadtbusse und dem nordamerikanischen Markt für Elektro-Lkw. Es wird erwartet, dass die Zulassungen von Elektro-Stadtbussen im Jahr 2023 einen Marktanteil von 40 % überschreiten werden. LION ist strategisch gut aufgestellt, um von der wachsenden Nachfrage nach CO2-neutralem öffentlichen Verkehr und sinkenden Batteriekosten zu profitieren.

Immersionsgekühlte Batterie: Das volle Leistungspotenzial freisetzen

Mit seiner neuen Technologie zur Immersions-Flüssigkeitskühlung ermöglicht LION Spitzenleistungsabgabe für High-Performance-Batterieanwendungen. Auf dem Capital Markets Day hob das Management die Immersionskühlung als bahnbrechende Technologie hervor, die das maximale Leistungspotenzial von Hochenergie-NMC-Batteriesystemen freisetzt. Die hohen C-Raten ermöglichen leistungsstarke Entlade- und Ladeanwendungen mit kompakten, leichten Batterien. Diese innovative Kühllösung bietet verlängerte Zykluszeiten und erhöhte Sicherheit, da die Ausbreitung durch die Immersios-Kühlung jeder Zelle gestoppt wird. Die Technologie wird derzeit in Tier-1- und OEM-Demonstratoren eingesetzt.

Batterie-Roadmap und Schlüsselinitiativen

Ab Q4 2024 plant LION, optimierte Batteriedesigns für ausgewählte Märkte einzuführen, bestehende Produktionslinien zu nutzen und mehrere Zellhersteller zu qualifizieren. Das Unternehmen beabsichtigt, seine Batterieproduktfamilien mit verschiedenen Energiekapazitäten zu erweitern. Die neue Produktfamilie von LION umfasst die NMC-Technologie mit deutlich verbesserter Energiedichte für E-Mobilitätsanwendungen und Speicheranwendungen mit LFP-Technologie und einer Zyklenlebensdauer von über 8.000 Zyklen.

Dr. Ulrich Eichhorn, Technischer Beirat von LION: „Die Immersions-Kühlung ist nicht nur eine Technologie, sondern eine Revolution bei der Freisetzung des vollen Leistungspotenzials von Batterien. LIONs innovativer Ansatz kühlt nicht nur, er befähigt. Mit der Erweiterung seines Batterieportfolios und der Feinabstimmung von Designs, die auf spezifische Märkte zugeschnitten sind, steht LION an vorderster Stelle, um die Energiedichte und Zuverlässigkeit in den Bereichen Elektromobilität und Speicherung zu revolutionieren."

Umsatzziele

In den letzten drei Jahren hat sich LION von einem Pack-Reseller zu einem Entwickler und Hersteller von Akkupacks mit einer erweiterten Produktpalette entwickelt. Wie bereits angekündigt, erwartet das Unternehmen für das Jahr 2024 einen Umsatz von 60 bis 65 Millionen Euro, was einem Wachstum von rund 11 % entspricht. Auf Basis der Marktchancen und der Vertriebsstrategie hat sich LION ehrgeizige Umsatzziele für die kommenden Jahre gesetzt. Bis 2028 strebt das Unternehmen eine deutliche Umsatzsteigerung auf bis zu 200 Millionen Euro an.

Über die LION E-Mobility AG

Die LION E-Mobility AG ist ein Hersteller von Lithium-Ionen-Batteriepacks. Das Unternehmen bietet maßgeschneiderte Plug-and-Play-Lösungen, sowohl für Elektrofahrzeuge als auch für stationäre und industrielle Anwendungen. Mit einer jährlichen Produktionskapazität von derzeit 2 GWh ist LION optimal positioniert, um dem steigenden Bedarf an hochleistungsfähigen Energiespeicherlösungen gerecht zu werden.

Das Unternehmen betreibt hochautomatisierte Modulmontagelinien in der eigenen Produktionsstätte in Deutschland. Die Batteriepacks von LION erfüllen höchste Standards in Bezug auf Sicherheit, Qualität und Zuverlässigkeit.

Gegründet im Jahr 2011, ist die LION E-Mobility AG (ISIN: CH0560888270, WKN: A2QH 97) an den Börsen in München, Frankfurt und Hamburg gelistet.

www.lionemobility.com

Aussagen, die Prognosen, Erwartungen, Ansichten, Pläne, Ziele und Annahmen in Bezug auf zukünftige Ereignisse oder Leistungen zum Ausdruck bringen oder enthalten, gelten nicht als historische Fakten und können daher zukunftsgerichtete Aussagen sein. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den Erwartungen, Schätzungen und Plänen zu dem Zeitpunkt, zu dem sie gemacht wurden, und sind daher mit einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten behaftet, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse erheblich von den derzeit erwarteten abweichen können.

