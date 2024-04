Delivery Hero will Aufsichtsrat umbauen - Führungswechsel

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Nach dem Einstieg des aktivistischen Investors Sachem Head hat Delivery Hero eine Neuordnung und Vergrößerung des Aufsichtsrats angekündigt.

Bei der für den 19. Juni geplanten Hauptversammlung solle Scott Ferguson, Partner bei Sachem Head, als zusätzliches Mitglied in das Gremium einziehen, teilte der Lebensmittel-Lieferant am Montag mit. Außerdem werde der bisherige Aufsichtsratschef Martin Enderle sein Amt zu diesem Termin zur Verfügung stellen. Seine Nachfolgerin solle die scheidende Chefin des norwegischen Medienkonzerns Schibsted, Kristin Skogen Lund, werden. Enderle stelle sich aber erneut zur Wahl in den Aufsichtsrat, um eine nahtlose Übergabe der Gremienleitung zu gewährleisten. Darüber hinaus solle Roger Rabalais, Partner des Delivery Hero-Großaktionärs Prosus, den Aufseher Patrick Kolek ersetzen. Dieser stelle sich wegen seines Abschieds von Prosus nicht mehr zur Wahl.

(Bericht von Hakan Ersen, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)