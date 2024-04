EQS-News: Erster Epic Satoshi für 2,1 Millionen US-Dollar auf CoinEx verkauft

EQS-News: PRWireNow / Schlagwort(e): Miscellaneous

Erster Epic Satoshi für 2,1 Millionen US-Dollar auf CoinEx verkauft



29.04.2024 / 20:52 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Hong Kong, China--(Newsfile Corp. - Montag, 29. April 2024) - Die erste öffentliche Auktion eines Epic Satoshi wurde von CoinEx, der weltweit führenden Kryptowährungsbörse, durchgeführt und endete am 25. April 2024 um 16:00 Uhr (UTC). Diese Auktion gilt als Pionier in der Geschichte und zog Nutzer aus der ganzen Welt an. Insgesamt wurden 35 Gebote abgegeben und der Epic Satoshi wurde für 33,3 BTC (2,1 Millionen US-Dollar) verkauft.

Ein Epic Satoshi (oder "Epic Sat") ist der erste Sat eines Blocks, der nach einem Bitcoin-Halving geschürft wurde. Als einzigartiger digitaler Vermögenswert sind Epic Satoshis weithin anerkannt und werden aufgrund ihrer Seltenheit geschätzt, was großes Interesse und Begeisterung unter den Nutzern hervorruft.

First Auction. Epic Satoshi Sold for 2.1 Million Dollars

To view an enhanced version of this graphic, please visit:

https://images.newsfilecorp.com/files/8704/207214_3509150ba40199b1_001full.jpg

Dies ist das erste Mal, dass ein Epic Sat auf einer Börse versteigert wird. Bei der Auktion wurde der vierte Epic Sat versteigert, der den ersten Sat der vierten Bitcoin Halving Era darstellt. Er wurde erstmals am 20. April 2024 um 00:09 Uhr (UTC) vom Bitcoin Mining Pool ViaBTC aus dem 840.000. Block mit der Seriennummer 1.968.750.000.000.000 gewonnen.

Die historische Auktion auf CoinEx begann am 23. April um 16:00 Uhr (UTC) und endete am 25. April um 16:00 Uhr (UTC) mit einem Mindestgebot von 1 BTC. Insgesamt wurden 35 Gebote abgegeben. Am Ende der Auktion wurde der Epic Sat für 33,3 BTC verkauft, was etwa dem 20-fachen des Preises des bei Sotheby's verkauften "Rare Sat' entspricht, basierend auf dem USD-Preis von BTC zum Zeitpunkt der Auktion.

Der Erfolg der allerersten Epic Sat-Auktion zeigt nicht nur die führende Position von CoinEx in der Krypto-Asset-Handelsbranche, sondern auch das Engagement von CoinEx, seinen Nutzern weltweit die beste Handelserfahrung zu bieten.

Auch in Zukunft wird CoinEx seinen Kernwerten der Nutzerorientierung treu bleiben und weiterhin qualitativ hochwertige Handelsprodukte und -dienstleistungen einführen, um die Handelserfahrung mit Kryptowährungen für Nutzer weltweit zu verbessern.

Über CoinEx

CoinEx wurde 2017 gegründet und ist eine globale Kryptowährungsbörse mit dem Ziel, den Handel zu vereinfachen. Die Plattform bedient mehr als 5 Millionen Nutzer aus über 200 Ländern und Regionen und bietet eine Reihe von Dienstleistungen, darunter Spot- und Margin-Handel, Futures, automatisiertes Market Making (AMM) und Finanzverwaltungsdienste. Mit einer "qualitativ hochwertigen, schnellen und umfassenden" Listing-Strategie hat CoinEx über 900 Kryptowährungen und mehr als 1.400 Handelspaare gelistet.

Medienkontakt:

Vollständiger Name: Fiona Han

Position: Marketing Manager

E-Mail: fiona.han@coinex.com

Stadt/Land: Hongkong, HKSAR

To view the source version of this press release, please visit https://www.newsfilecorp.com/release/207214

Click on, or paste the following link into your web browser,to view the associated documents http://www.newsfilecorp.com/release/207214

News Source: PRWireNow

29.04.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



Sprache: Deutsch Unternehmen: PRWireNow Indien EQS News ID: 1892217

Ende der Mitteilung EQS News-Service

1892217 29.04.2024 CET/CEST