Spanien: Inflation zieht leicht an

MADRID (dpa-AFX) - In Spanien hat die Inflation im April leicht angezogen. Die nach europäischer Methode berechneten Verbraucherpreise (HVPI) stiegen zum Vorjahresmonat um 3,4 Prozent, wie das Statistikamt INE am Montag in Madrid mitteilte. Im Vormonat hatte die Rate 3,3 Prozent betragen. Analysten hatten mit der Beschleunigung gerechnet. Im Monatsvergleich stiegen die Lebenshaltungskosten um 0,6 Prozent.

Die Statistiker erklärten die Entwicklung vor allem mit steigenden Preisen für Gas und Lebensmittel. Die Strompreise gingen zwar zurück, allerdings nicht so deutlich wie ein Jahr zuvor. Gedämpft wurde die Gesamtentwicklung durch geringere Preise für Unterhaltung und Kultur./bgf/stk