Von der Leyen trifft chinesischen Staatschef Xi in Paris

BRÜSSEL (dpa-AFX) - EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen trifft sich kommende Woche mit dem chinesischen Staats- und Parteichef Xi Jinping in Paris. Die Präsidentin werde am Montag auf Einladung von Staatspräsident Emmanuel Macron zu einem gemeinsamen Treffen der drei in die französische Hauptstadt reisen, teilte ein Sprecher von der Leyens am Montagabend mit. Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping wird Anfang Mai Frankreich, Ungarn und Serbien besuchen. Er werde die Länder auf Einladung der jeweiligen Präsidenten vom 5. bis 10. Mai bereisen, teilte die Sprecherin des chinesischen Außenamtes, Hua Chunying, in Peking mit./mjm/DP/he