Deutschland: Einzelhandel legt im März deutlich zu

WIESBADEN (dpa-AFX) - Die deutschen Einzelhändler haben ihren Umsatz im März deutlich steigern können. Gegenüber dem Vormonat erhöhten sich die Erlöse um 1,8 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit einem Zuwachs um 1,4 Prozent gerechnet. Der jetzige Anstieg folgt jedoch auf einen in etwa ebenso deutlichen Umsatzrückgang im Februar. Im Jahresvergleich erhöhten sich die Erlöse im März leicht um 0,3 Prozent./bgf/stk