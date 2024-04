EQS-News: BBI Bürgerliches Brauhaus Immobilien AG mit erfolgreichem Geschäftsjahr 2023

EQS-News: BBI Bürgerliches Brauhaus Immobilien AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

BBI Bürgerliches Brauhaus Immobilien AG mit erfolgreichem Geschäftsjahr 2023



30.04.2024 / 07:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





BBI Bürgerliches Brauhaus Immobilien AG mit erfolgreichem Geschäftsjahr 2023

Alle Prognosekennzahlen für das Geschäftsjahr 2023 erfüllt

Immobilienverkäufe erzielen Nettoerlöse von 77,4 Mio. EUR

Leerstandsquote zum 31.12.2023 unverändert bei null Prozent

Neuburg/Donau, 30. April 2024. Die BBI Bürgerliches Brauhaus Immobilien AG („BBI“), eine auf Bestandshaltung von Gewerbeimmobilien spezialisierte Gesellschaft, konnte trotz herausfordernder gesamtwirtschaftlicher Rahmenbedingungen alle für das Geschäftsjahr 2023 geplanten Prognosekennzahlen erreichen.



Das abgelaufene Geschäftsjahr war vor allem geprägt vom Verkauf der 24 Einzelhandelsimmobilien in einen Immobilienspezialfonds. Hierdurch konnte die Gesellschaft einen attraktiven Nettoverkaufserlös von 77,4 Mio. EUR erzielen.



Vor dem Hintergrund der Immobilienverkäufe haben die Umsatzerlöse erwartungsgemäß abgenommen und lagen für das Gesamtjahr 2023 bei 7,5 Mio. EUR (Vorjahr: 16,1 Mio. EUR). Die sonstigen betrieblichen Erträge lagen bei 77,4 Mio. EUR (Vorjahr: 0,3 Mio. EUR) und umfassen den Nettoerlös aus dem Verkauf der Einzelhandelsimmobilien. Die Abschreibungen sind aufgrund des verkleinerten Immobilienportfolios auf 1,9 Mio. EUR zurückgegangen (Vorjahr: 4,1 Mio. EUR). Die sonstigen Erträge lagen bei 3,8 Mio. EUR (Vorjahr: 0 EUR) und enthalten u.a. Zinserträge von 3,4 Mio. EUR aus einem von der BBI an die VIB Vermögen AG gewährten Darlehen. Die Zinsaufwendungen für Immobilienkredite konnten aufgrund eines geringeren Darlehensvolumens auf 1,0 Mio. EUR reduziert werden (Vorjahr: 1,6 Mio. EUR).



Das Ergebnis nach Steuern lag bei 83,6 Mio. EUR (Vorjahr: 8,2 Mio. EUR), das um Sondereinflüsse bereinigte Ergebnis lag bei 2,8 Mio. EUR (Vorjahr: 8,0 Mio. EUR). Damit lag das Ergebnis innerhalb des Prognosekorridors von 2,8 bis 3,2 Mio. EUR für das Geschäftsjahr 2023.



Das Ergebnis nach Steuern in Höhe von 83,6 Mio. EUR ist aufgrund des bestehenden Ergebnisabführungsvertrags in voller Höhe an die Muttergesellschaft, die VIB Vermögen AG, abzuführen.



Für das laufende Geschäftsjahr 2024 rechnet die BBI mit Umsatzerlösen zwischen 3,3 und 3,8 Mio. EUR und einem um Sondereffekte bereinigten Ergebnis nach Steuern zwischen 1,5 und 1,8 Mio. EUR.



Der vollständige Geschäftsbericht 2023 der BBI Bürgerliches Brauhaus Immobilien AG steht auf der Webseite der Gesellschaft (www.bbi-immobilien-ag.de) im Bereich „Investor Relations“ zum Download zur Verfügung.



Kontakt BBI Bürgerliches Brauhaus Immobilien Aktiengesellschaft

Investor Relations:

Tilly-Park 1

86633 Neuburg/Donau

Tel.: + 49 (0)8431 9077-961

Fax: + 49 (0)8431 9077-1961

E-Mail: anja.landes-schell@vib-ag.de

30.04.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



Sprache: Deutsch Unternehmen: BBI Bürgerliches Brauhaus Immobilien AG Tilly-Park 1 86633 Neuburg an der Donau Deutschland Telefon: +49 (0) 8431 9077 0 Fax: +49 (0) 8431 9077 973 E-Mail: info@bbi-immobilien-ag.de Internet: www.bbi-immobilien-ag.de ISIN: DE0005280002 WKN: 528000 Börsen: Regulierter Markt in München; Freiverkehr in Berlin, Frankfurt (Basic Board) EQS News ID: 1892067

Ende der Mitteilung EQS News-Service

1892067 30.04.2024 CET/CEST