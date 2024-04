EQS-News: GEA verlängert Vertrag mit Finanzvorstand Bernd Brinker bis 2027

EQS-News: GEA Group Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Personalie

GEA verlängert Vertrag mit Finanzvorstand Bernd Brinker bis 2027 (News mit Zusatzmaterial)



30.04.2024 / 09:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





GEA verlängert Vertrag mit Finanzvorstand Bernd Brinker bis 2027

Düsseldorf, 30. April 2024 – Der Aufsichtsrat der GEA Group Aktiengesellschaft hat in seiner heutigen Sitzung die Bestellung von Bernd Brinker (59) zum Chief Financial Officer (CFO) bis zum 30. Juni 2027 verlängert. Er gehört dem Vorstand seit dem 16. Oktober 2023 an und war für ein Jahr bestellt.

„Bernd Brinker hat sich in seiner kurzen Amtszeit bereits hervorragend in den Vorstand und das Unternehmen eingebracht. Der Aufsichtsrat ist daher überzeugt, dass er mit seiner fundierten Expertise auch GEAs Weiterentwicklung maßgeblich vorantreiben wird. Wir freuen uns sehr auf die weitere Zusammenarbeit und darüber, dass diese wichtige Funktion nun auch langfristig ausgezeichnet besetzt ist“, sagt Prof. Dieter Kempf, Vorsitzender des GEA Aufsichtsrats.

Im Vorstand verantwortet Bernd Brinker die Funktionen Controlling, Accounting, Treasury, Tax, Customs & Foreign Trade, Internal Audit, Investor Relations, Mergers & Acquisitions, Information Security und den globalen IT-Bereich. Darüber hinaus sind ihm alle CFOs der Divisionen unterstellt.

CEO Stefan Klebert ergänzt: „Ich freue mich sehr auf die Fortsetzung der exzellenten Zusammenarbeit mit Bernd Brinker. Seine globale Industrieerfahrung und ausgewiesene Fachkompetenz machen ihn zu einer idealen Besetzung für die wichtige Position des Finanzvorstands.“



HINWEISE AN DIE REDAKTION

Weitere Informationen zu GEA

Zur GEA Presseseite

Zur GEA Mediathek

Weitere Pressemitteilungen zu diesem Thema

Hintergrundinformationen zu aktuellen Themen finden Sie unter Features

Media Relations

Anne Putz

Peter-Müller-Str. 12, 40468 Düsseldorf

Telefon +49 211 9136-1500

anne.putz@gea.com

Über GEA

GEA ist weltweit einer der größten Systemanbieter für die Nahrungsmittel-, Getränke- und Pharmaindustrie. Der 1881 gegründete und international tätige Technologiekonzern fokussiert sich dabei auf Maschinen und Anlagen sowie auf anspruchsvolle Prozesstechnik, Komponenten und umfassende Service-Dienstleistungen. Mit mehr als 18.000 Beschäftigten erwirtschaftete der Konzern im Geschäftsjahr 2023 in über 150 Ländern einen Umsatz von rund 5,4 Mrd. EUR. Weltweit verbessern die Anlagen, Prozesse und Komponenten von GEA die Effizienz und Nachhaltigkeit in der Produktion von Kunden. Sie tragen erheblich dazu bei, den CO2-Ausstoß, den Einsatz von Plastik und Lebensmittelabfall zu reduzieren. Dadurch leistet GEA einen entscheidenden Beitrag auf dem Weg in eine nachhaltige Zukunft, ganz im Sinne des Unternehmensleitbildes: „Engineering for a better world“.

GEA ist im deutschen MDAX und im europäischen STOXX® Europe 600 Index notiert und gehört zu den Unternehmen, aus denen sich die Nachhaltigkeitsindizes DAX 50 ESG, MSCI Global Sustainability sowie Dow Jones Sustainability World und Dow Jones Sustainability Europe zusammensetzen.

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter gea.com.

Sollten Sie keine weiteren Mitteilungen der GEA erhalten wollen, senden Sie bitte eine E-Mail an pr@gea.com.

Zusatzmaterial zur Meldung:

Datei:

GEA CFO_Bernd Brinker

30.04.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



Sprache: Deutsch Unternehmen: GEA Group Aktiengesellschaft Peter-Müller-Straße 12 40468 Düsseldorf Deutschland Telefon: +49 (0)211 9136-0 E-Mail: ir@gea.com Internet: www.gea.com ISIN: DE0006602006 WKN: 660200 Indizes: MDAX Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Prime Standard), Hamburg, München; Freiverkehr in Hannover, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1892353

Ende der Mitteilung EQS News-Service

1892353 30.04.2024 CET/CEST