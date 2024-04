EQS-News: Wechsel in Vorstand und Aufsichtsrat der BÖAG Börsen AG

Emittent / Herausgeber: BÖAG Börsen AG / Schlagwort(e): Personalie

Wechsel in Vorstand und Aufsichtsrat der BÖAG Börsen AG



30.04.2024 / 17:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





PRESSEMITTEILUNG



Wechsel in Vorstand und Aufsichtsrat der BÖAG Börsen AG

Dr. Thomas Ledermann folgt Jürgen Kösters und übernimmt Aufsichtsratsvorsitz

Sven Marxsen als Geschäftsführer der Börsen Düsseldorf, Hamburg und Hannover vorgeschlagen

Aufsichtsrat in neuer Zusammensetzung



Düsseldorf/Hamburg/Hannover, 30. April 2024– Nach heutigem Beschluss der Hauptversammlung hat sich der neue Aufsichtsrat der BÖAG Börsen AG - Trägergesellschaft der Börse Düsseldorf, der Börse Hamburg und der Börse Hannover - konstituiert. Zum neuen Vorsitzenden des Kontrollgremiums wurde Dr. Thomas Ledermann gewählt, der seine Position als Vorstand der BÖAG Börsen AG verlassen hat und in diesem Zusammenhang auch die Geschäftsführung der Börsen Düsseldorf, Hamburg und Hannover beendet. Als Nachfolger ist Sven Marxsen vorgeschlagen. Ledermann übernimmt den Vorsitz von Jürgen Kösters, der sich nach 29 Jahren aktiver Gremienarbeit an der Börse Hannover nun aus dem Aufsichtsrat der BÖAG Börsen AG zurückzieht.



„Mit Jürgen Kösters verlieren wir eine prägende Persönlichkeit, die unsere Börsen mit seiner Expertise und Entscheidungsfreude deutlich nach vorne gebracht hat. Er war der Initiator und Mitgründer der BÖAG Börsen AG und gleichzeitig ihr erster Aufsichtsratsvorsitzender. Wir danken ihm herzlich für sein langjähriges, großes Engagement und werden ihm weiterhin eng verbunden bleiben“, erklärt Ledermann zur Amtsübernahme. „Herrn Dr. Ledermann danken wir für sein hervorragendes berufliches Schaffen und wünschen ihm viel Erfolg mit seiner neuen Aufgabe. Den eingeschlagenen Weg der BÖAG wird er als Vorsitzender des Aufsichtsrates bestens fortsetzen“, ergänzt Jürgen Kösters. Ledermann selbst blickt auf mehr als 30 Börsen-Jahre als Geschäftsführer und Vorstandsmitglied zurück. Zu seinen wichtigsten Meilensteinen gehört die Zusammenführung der Börsen Hamburg und Hannover unter dem Dach der BÖAG Börsen AG im Jahr 1999, die Aufnahme der Börse Düsseldorf im Jahr 2017 sowie die Beteiligung der BÖAG an Wertpapierhandelsbanken.



Neuer Aufsichtsrat

Neben Thomas Ledermann erstmals angehören werden dem Aufsichtsrat der BÖAG Börsen AG: Matthias Battefeld, Vorstand Hannoversche Volksbank eG, als Stellvertretender Vorsitzender; Jasper Hanebuth, ab 1. Juli 2024 Finanzvorstand der Norddeutschen Landesbank Girozentrale und Dr. Jan Zurek, Bereichsleiter Treasury Hamburger Sparkasse AG. Sie nehmen die Plätze von Henrik Bustorf, Rolf Hunck und Dr. Immo Querner ein, deren Amtszeit endet. „Den ausscheidenden Mitgliedern danken wir herzlich für ihre langjährige Mitarbeit und Treue und wünschen ihnen weiterhin alles erdenklich Gute“, sagt Kösters. Dem neuen Gremium gehören ferner an: Dr. Hinrich Holm (Vorsitzender des Vorstands Investitionsbank Berlin) und Dr. Friedhelm Steinberg (Vorsitzender des Aufsichtsrats Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG). Damit setzt sich der Aufsichtsrat der BÖAG Börsen AG erneut aus führenden Vertretern der norddeutschen Financial Community zusammen.



Über die BÖAG Börsen AG

Die BÖAG Börsen AG ist Trägerin der maklergestützten Börsen in Düsseldorf, Hamburg und Hannover sowie der elektronischen Handelsplattformen Quotrix und LS Exchange. Zusammen verfügen die drei Börsenplätze einschließlich ihrer Handelsplattformen über mehr als 50.000 Listings von Wertpapieren (Aktien, offene Fonds/ETFs, Anleihen, Genussscheine sowie Zertifikate/ETCs). Zu den Handelsteilnehmern zählen eine große Zahl inländischer Kreditinstitute und Finanzdienstleistungsunternehmen. Anleger handeln an den Börsen Hamburg und Hannover die wichtigsten deutschen und alle ausländischen Aktien bis zu bestimmten Volumina courtagefrei. An der Börse Düsseldorf werden alle Aktien und Anleihen im Maklerhandel ohne Courtage gehandelt.

Mit der Fondsbörse Deutschland betreibt die BÖAG Börsen AG zudem einen Initiatoren-unabhängigen Marktplatz für geschlossene Fonds. Weiterhin engagiert sie sich als Initiator nachhaltiger Indizes, wie dem Global Challenges Index (GCX), dem GCX Emerging Markets, dem GCX Paris Aligned und dem Global Ethical Values Index (GEVX), die als Orientierung im Bereich der nachhaltigen Geldanlage dienen. Weitere Informationen finden Sie unter www.boersenag.de



Die BÖAG Börsen AG, die Börse Düsseldorf, die Börse Hamburg und die Börse Hannover erteilen keine Anlageempfehlungen und veröffentlichen ausschließlich produktbezogene oder allgemeine Informationen. Historische Wertentwicklungen sind keine geeignete Indikation für künftige Renditen.



Pressekontakt

BÖAG Börsen AG

Börsen Düsseldorf, Hamburg und Hannover

Sabrina Otto

Tel: +49 (0)511 - 12 35 64 - 0

E-Mail: presse@boersenag.de

Internet: www.boersenag.de

Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group AG.

Medienarchiv unter https://www.eqs-news.com.



Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.