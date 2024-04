Laumann mahnt Unternehmensführung von Thyssenkrupp

DUISBURG (dpa-AFX) - Nordrhein-Westfalens Arbeitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) hat den Vorstand von Thyssenkrupp ermahnt, die Belegschaft einzubeziehen. "Ich erwarte, dass sich die Unternehmensführung ihrer Verantwortung bewusst ist, die sie für unser Land und die Menschen im Ruhrgebiet trägt. Und dass sie die sozialpartnerschaftliche Tradition nicht mit Füßen tritt, sondern die Belegschaft mit einbezieht", sagte Laumann der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Dienstag).

Der NRW-Arbeitsminister erinnerte Konzernchef Miguel Lopez an die Milliarden-Förderung durch den Staat: Zusammen mit dem Bund habe die Landesregierung Thyssenkrupp eine Förderung von rund zwei Milliarden Euro zukommen lassen. Die bis zu 700 Millionen Euro seitens des Landes seien die größte Einzelförderung in der Geschichte von Nordrhein-Westfalen. "Wir haben das Geld auch deshalb in die Hand genommen, damit die Beschäftigten in der Stahlindustrie, den Zulieferindustrien und weiterverarbeitenden Betrieben hier eine Zukunft haben und nicht, um Konten von Investoren zu füllen", sagte Laumann der Zeitung.

Laumann ist am Dienstag Redner bei einer Kundgebung der IG Metall in Duisburg. Tausende Stahlarbeiter werden erwartet./uho/DP/zb