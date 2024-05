US-Anleihen starten mit Kursverlusten

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Anleihen sind am Dienstag im frühen Handel gefallen. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) gab um 0,35 Prozent auf 107,58 Punkte nach. Die Rendite zehnjähriger Staatspapiere stieg im Gegenzug auf 4,66 Prozent.

Daten zur Entwicklung der Arbeitskosten sorgten für Renditeauftrieb. Zum Handelsauftakt wurde gemeldet, dass die Arbeitskosten in den USA im ersten Quartal um 1,2 Prozent gestiegen sind. Der Zuwachs ist stärker als im Vorquartal. Zudem war der Zuwachs stärker als erwartet.

Steigende Arbeitskosten erhöhen den Inflationsdruck. Zuletzt hat sich die Teuerung in den USA als hartnäckig erwiesen. An den Finanzmärkten sind die Erwartungen an Zinssenkungen durch die US-Notenbank Fed vor diesem Hintergrund gesunken. Bei der Zinsentscheidung der Fed am Mittwoch wird nicht mit einer Lockerung der Geldpolitik gerechnet./jkr/bgf/jha/