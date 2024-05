Amagvik AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

Amagvik AG veröffentlicht Jahresergebnis 2023



02.05.2024 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 16 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





MEDIENMITTEILUNGAd hoc-Mitteilung gemäss Ziff. 16 Kotierungsreglement der BX SwissZug, 2. Mai 2024

Im Geschäftsjahr 2023 standen für die Amagvik AG (BX Swiss: AMAN) der Börsengang an die BX Swiss, der am 28. Februar 2024 vollzogen wurde, und die weiteren Planungen zum Baubeginn der Wohnbauprojekte des Unternehmens im Fokus. Per 31. Dezember 2023 umfasst das Immobilienportfolio der Gesellschaft vier Neubau- bzw. Entwicklungsprojekte im Kanton Thurgau mit 107 zu realisierenden Mietwohnungen und einem geplanten Anlagewert von über CHF 50 Mio. bei Fertigstellung. Die Bilanzsumme erhöhte sich per 31. Dezember 2023 auf CHF 16.3 Mio. (31.12.2022: CHF 6.7 Mio.). Die Erhöhung resultiert im Wesentlichen aus dem Erwerb einer Liegenschaft in Dussnang (Nachbarparzelle zu bestehender Landparzelle) sowie mehrerer Parzellen in Amriswil. Auf der Aktivseite der Bilanz dominieren die Liegenschaftsprojekte im Anlagevermögen zu aktivierten Anschaffungskosten in Höhe von CHF 15.4 Mio. (31.12.2022: CHF 5.2 Mio.). Die Passivseite enthält demgegenüber die langfristigen verzinslichen Verbindlichkeiten für die erworbenen Liegenschaften von total CHF 13.8 Mio. (31.12.2022: CHF 3.5 Mio.). Das Geschäftsjahr 2023 schloss mit einem Jahresverlust von CHF -0.6 Mio. ab (2022: CHF -0.1 Mio.). Das negative Ergebnis ergibt sich insbesondere aus den momentan noch fehlenden Mieterträgen der Neubauprojekte und den angefallenen Beratungskosten für den Börsengang sowie übrigen Beratungskosten, insbesondere im Zusammenhang mit der Abschlusserstellung nach Swiss GAAP FER, und dem Zinsaufwand für die Finanzverbindlichkeiten. Das Eigenkapital per 31. Dezember 2023 belief sich auf CHF 2.5 Mio. (31.12.2022: CHF 3.1 Mio.). Der Verwaltungsrat prüft Möglichkeiten für Kapitalerhöhungen für die weitere Finanzierung der Überbauungen der vorhandenen Liegenschaften und zum weiteren Ausbau des Liegenschaftsportfolios. Der Geschäftsbericht 2023 ist auf der Website der Gesellschaft unter https://amagvik.ch/investor-relations/ Rubrik Finanzberichte verfügbar. Wechsel im Verwaltungsrat An der diesjährigen ordentlichen Generalversammlung, die am 12. Juni 2024 stattfindet, wird sich Michael Bauer nicht mehr zur Wiederwahl stellen. Herr Bauer hat als Unternehmer und Gründer der Amagvik AG die Gesellschaft und das bestehende Immobilienportfolio massgeblich aufgebaut und im Februar 2024 konnte die Börsenkotierung an der BX Swiss erfolgreich vollzogen werden. Der Verwaltungsrat und die Hauptaktionäre der Amagvik AG danken Michael Bauer bereits heute für sein grosses Engagement in den vergangenen sieben Jahren und wünschen ihm privat und beruflich alles Gute. Der Generalversammlung 2024 wird Herr André Buchweitz zur Wahl als neues Mitglied des Verwaltungsrats beantragt. Herr Buchweitz (Jahrgang 1972) blickt auf über 30 Jahre Erfahrung im Bankgeschäft zurück. Neben verschiedenen Führungspositionen und vielfältigen Aufgaben in der Kundenbetreuung war er unter anderem im Bereich der gewerblichen Immobilienfinanzierung, und seit 2000 im Bereich Private Banking und Private Wealth Management tätig (bei Landesbank Berlin/Berliner Sparkasse sowie bei DZ Privatbank S.A.). Im Jahr 2022 hat er die BeFinanz Family Office GmbH gegründet und ist seitdem als deren Gesellschafter und Geschäftsführer aktiv.

Kontakt Drazen Mijatovic, Mitglied des Verwaltungsrats Amagvik AG, Chamerstrasse 172, CH-6300 Zug T +41 71 388 76 01info@amagvik.ch

Amagvik AGwww.amagvik.chDie Amagvik AG ist eine Schweizer Immobiliengesellschaft mit Sitz in Zug. Sie fokussiert ihre Geschäftsaktivitäten auf den Aufbau eines nachhaltigen Immobilienportfolios mit Wohnimmobilien, insbesondere im Raum Ostschweiz. Langfristig wird basierend auf einer „Build and Hold“ Strategie ein Portfolio an selbsterstellten Renditeliegenschaften mit Wohnnutzung aufgebaut. Die Namenaktien der Gesellschaft sind an der BX Swiss kotiert: Ticker AMAN; Valor 130795970; ISIN CH1307959705.

Disclaimer Diese Medienmitteilung dient ausschliesslich zu Informationszwecken. Sie stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien der Amagvik AG noch zum Erwerb oder Verkauf von anderen Finanzinstrumenten oder Dienstleistungen dar. Diese Medienmitteilung kann bestimmte, in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten, z.B. Angaben unter Verwendung von Worten wie „glaubt“, „geht davon aus“, „erwartet“, „plant“, „wird“ oder Formulierungen ähnlicher Art. Solche in die Zukunft gerichteten Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und sonstigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse, finanzielle Situation, Entwicklung oder Leistungen des Unternehmens wesentlich von denjenigen in den zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder indirekt genannten abweichen. Vor dem Hintergrund dieser Unsicherheiten sollten die Leser sich nicht auf diese in die Zukunft gerichteten Aussagen verlassen. Amagvik AG übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder diese an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen. Diese Medienmitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen dürfen nicht in die Vereinigten Staaten von Amerika (USA) gebracht oder übertragen werden oder an US-amerikanische Personen (einschliesslich juristischer Personen) sowie an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den USA verteilt oder übertragen werden.

Ende der Adhoc-Mitteilung

Sprache: Deutsch Unternehmen: Amagvik AG Chamerstrasse 172 6300 Zug Schweiz Telefon: +41 41 749 40 76 E-Mail: info@amagvik.ch ISIN: CH1307959705 Valorennummer: 130795970 Börsen: BX Berne eXchange EQS News ID: 1892929

Ende der Mitteilung EQS News-Service

1892929 02.05.2024 CET/CEST