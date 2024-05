EQS-News: BIKE24 startet mit deutlich verbesserter Profitabilität ins Jahr 2024

EQS-News: BIKE24 Holding AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis/Quartals-/Zwischenmitteilung

BIKE24 startet mit deutlich verbesserter Profitabilität ins Jahr 2024



BIKE24 startet mit deutlich verbesserter Profitabilität ins Jahr 2024

Umsatz lag im ersten Quartal bei EUR 49,3 Mio. (-11 Prozent gegenüber Q1 2023), bereinigtes EBITDA bei EUR -1,5 Mio. (Q1 2023: EUR -2,6 Mio.)

Bruttoergebnis um 4 Prozent gesteigert trotz niedrigerer Umsätze (Bruttomarge: 25,1 Prozent gegenüber 21,6 Prozent im Vorjahr)

Wachstum in den lokalisierten Märkten Belgien, Niederlande und Luxemburg mit durchschnittlichem Umsatzplus von 95 Prozent ungebrochen stark

Rückkehr zum Umsatzwachstum bei gleichzeitig verbesserter Profitabilität ab dem zweiten Halbjahr 2024 erwartet

Prognose für das Gesamtjahr bestätigt: Umsatzwachstum zwischen 1 und 5 Prozent und bereinigte EBITDA-Marge von 0,7 bis 4,2 Prozent

Dresden, 2. Mai 2024. BIKE24 ist wie erwartet in ein herausforderndes erstes Halbjahr 2024 gestartet. In einem anhaltend unsicheren wirtschaftlichen Umfeld verzeichnete die E-Commerce-Plattform rund ums Fahrrad im ersten Quartal einen Umsatzrückgang von 11 Prozent auf EUR 49,3 Mio. nach EUR 55,3 Mio. im Vorjahresquartal. Hintergrund ist eine deutliche Reduzierung der Rabattaktionen im Vergleich zum Vorjahr, was sich wiederum positiv auf die Profitabilität ausgewirkt hat. Für das Gesamtjahr 2024 bestätigt das Management deshalb die Prognose mit einem Umsatzwachstum zwischen 1 und 5 Prozent und einer bereinigten EBITDA-Marge von 0,7 bis 4,2 Prozent.

„Für das gegenwärtige makroökonomische Umfeld sind wir zufriedenstellend in das Jahr 2024 gestartet. Wir haben unsere Rabattaktionen reduziert und konnten so unsere Profitabilität in den meisten Produkt-Segmenten deutlich verbessern. Insbesondere bei Teilen, Zubehör und Bekleidung sehen wir wieder steigende Marktpreise“, berichtet Andrés Martin-Birner, Mitgründer und CEO von BIKE24.

Verhaltene Konsumentenstimmung belastet Gesamtumsatz und Ergebnis

In den ersten drei Monaten 2024 erzielte BIKE24 einen Umsatz in Höhe von EUR 49,3 Mio. Der Rückgang um 11 Prozent im Vergleich zur Vorjahresperiode (Q1 2023: EUR 55,3 Mio.) ist vor allem auf die weiterhin verhaltene Konsumentenstimmung zurückzuführen. Die DACH-Region blieb größter Absatzmarkt mit 65 Prozent Umsatzanteil bzw. EUR 32,0 Mio. (Q1 2023: EUR 35,2 Mio.).

Während der Umsatz mit Teilen, Zubehör und Bekleidung (PAC-Segment) um 13 Prozent zurückging, stieg der Umsatz mit Kompletträdern um 2 Prozent und macht nun 19 Prozent des Gesamtumsatzes aus (Q1 2023: 16 Prozent).

Die Anfang 2023 lokalisierten Märkte Belgien, Niederlande und Luxemburg verzeichneten ein durchschnittliches Wachstum von 95 Prozent auf EUR 4,2 Mio., wobei insbesondere Belgien (+115 Prozent) und die Niederlande (+104 Prozent) überdurchschnittlich dazu beitrugen. Diese Märkte mit fahrradaffiner Bevölkerung bieten BIKE24 nun noch mehr Potenzial für weiteres Wachstum. Es bestätigt außerdem den Erfolg des schon für die vorherigen Lokalisierungen eingesetzten Playbooks und verspricht auch für die Zukunft erhebliches Potenzial.

Trotz niedrigerer Umsätze konnte das Bruttoergebnis um 4 Prozent auf EUR 12,4 Mio. gesteigert werden, was auf verbesserte Marktpreise und weniger Rabattaktionen zurückzuführen ist. Die Bruttomarge lag bei 25,1 Prozent gegenüber 21,6 Prozent im Vorjahresquartal, eine Verbesserung um 3,6 Prozentpunkte.

Das um einmalige Aufwendungen bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (bereinigtes EBITDA) verbesserte sich im ersten Quartal 2024 um EUR 1,1 Mio. auf EUR -1,5 Mio. nach EUR -2,6 Mio. im Vorjahresquartal. Die bereinigte EBITDA-Marge lag bei -3,0Prozent (Q1 2023: -4,7 Prozent). Die einmaligen Aufwendungen resultierten hauptsächlich aus den Kosten für die Verlängerung des Konsortialkreditvertrags und für die geplante SAP-Einführung.

Die Vorräte konnten mit EUR 71,0 Mio. zum 31. März 2024 gegenüber dem 31. Dezember 2023 (EUR 71,3 Mio.) stabil gehalten werden, obwohl im ersten Quartal Saisonware aufgebaut wird. Die vorausschauende Beschaffungspolitik des Unternehmens wirkte sich außerdem positiv auf die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente aus, welche mit EUR 18,3 Mio. zum 31. März 2024 gegenüber dem 31. Dezember 2023 (EUR 18,4 Mio.) ebenfalls stabil geblieben sind.

„Wie angekündigt agieren wir sehr vorausschauend mit Hinblick auf unsere Liquiditätssituation. Obwohl im ersten Quartal die Lager mit Saisonware aufgefüllt werden, ist es uns gelungen, unsere Barmittel stabil zu halten. Dies ermöglicht uns weiterhin flexibel zu agieren und bei anziehender Nachfrage ausgewählte Produktgruppen nachzubestellen“, erklärt Timm Armbrust, CFO von BIKE24.

Prognose für das Gesamtjahr 2024 bestätigt

Trotz anhaltender makroökonomischer Herausforderungen ist das Unternehmen zuversichtlich, dass sich die Nachfrage, bei gleichzeitig höheren Preisen, insbesondere in der zweiten Jahreshälfte 2024 erholen wird. Die Prognose des Unternehmens, die ein Umsatzwachstum zwischen 1 und 5 Prozent sowie eine positive bereinigte EBITDA-Marge von 0,7 bis 4,2 Prozent vorsieht, bleibt unverändert.

Heute um 15 Uhr findet der Q1 2024 Earnings Call von BIKE24 statt. Die dazugehörige Präsentation wird ab 13 Uhr auf der IR-Website verfügbar sein. Bitte registrieren Sie sich unter dem folgenden Link:

https://montegaconnect.de/event/5a9dfa1w3sysmx4n4257vb6acft19945



Verkürzte Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung in T€ Q1 2024 Q1 2023 Delta Umsatz und sonstige Erträge DACH 31.984 35.242 -9% Lokalisierte Märkte (Vorjahr angepasst) 10.454 10.851 -4% Rest von Europa (EWR) (Vorjahr angepasst) 5.021 6.156 -18% Rest der Welt 1.812 3.017 -40% Umsatzerlöse 49.271 55.266 -11% Sonstige Erträge 102 39 160% Gesamterträge 49.373 55.305 -11% Aufwendungen für Handelswaren, Verbrauchsmaterialien und Betriebsstoffe - 36.962 - 43.373 -15% Bruttoergebnis 12.410 11.933 4% Bruttomarge 25,1% 21,6% 3,6pp Perfomance Marketingkosten - 681 - 740 -8% Vertriebskosten1 - 4.424 - 5.209 -15% Aufwendungen für Leistungen an Arbeitnehmer - 6.949 - 6.471 7% Sonstige Aufwendungen - 3.047 - 3.140 -3% EBITDA - 2.691 - 3.628 26% EBITDA Marge -5,5% -6,6% 1,1pp Bereinigungen 1.218 1.054 16% Bereinigtes EBITDA - 1.473 - 2.573 43% Bereinigte EBITDA Marge -3,0% -4,7% 1,7pp Abschreibungen (exkl. Abschreibungen auf Geschäfts- oder Firmenwertähnliche Posten) - 1.879 - 1.369 37% Bereinigtes EBIT - 3.352 - 3.943 15% Bereinigte EBIT Marge -6,8% -7,1% 0,3pp Abschreibungen auf Geschäfts- oder Firmenwert-ähnliche Posten - 2.381 - 2.484 -4% Bereinigungen - 1.218 - 1.054 16% Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) - 6.952 - 7.482 7% EBIT Marge -14,1% -13,5% -0,6pp Finanzaufwendungen, netto - 1.548 - 3.110 -50% Ergebnis vor Steuern - 8.500 - 10.592 20% Ertrag/ (Aufwand) aus Ertragsteuern 2.450 543 351% Periodenergebnis - 6.050 - 10.049 40% Rundungsdifferenzen können auftreten. 1Inklusive Aufwendungen für die Wertberichtigung auf Forderungen.



Press Relations:

Olga de Gast

E-Mail: presse@bike24.net

+49 151 2705 3924



Investor Relations:

Moritz Verleger

E-Mail: ir@bike24.net

+49 151 2414 0166

Über BIKE24

BIKE24 gehört zu den führenden E-Commerce-Fahrradplattformen in Europa. Der Online-Händler mit Fokus auf das Premiumsegment ist die zentrale Anlaufstelle für die schnell wachsende Community der Fahrrad- Enthusiasten und fördert so die grüne Mobilität. 2002 gegründet, hat er sich schnell zu einem in Kontinentaleuropa führenden und weltweit agierenden E-Commerce-Unternehmen in diesem stark wachsenden Markt entwickelt. Unter der Leitung von CEO und Mitgründer Andrés Martin-Birner bietet der Online-Shop den Kunden heute 77.000 Artikel von mehr als 800 Marken. Damit verfügt BIKE24 in Kontinentaleuropa über das breiteste Sortiment an Markenprodukten der Branche. Die Online-Fahrradplattform ist bereits mit acht lokalen Online-Shops in Deutschland (bike24.de), Österreich (bike24.at), Spanien (bike24.es), Frankreich (bike24.fr), Italien (bike24.it), den Niederlanden (bike24.nl), Belgien (bike24.be) und Luxemburg (bike24.lu) in Kontinentaleuropa präsent. Darüber hinaus beliefert der internationale Shop (bike24.com) Kunden auf der ganzen Welt.

Hinweise

Bestimmte in dieser Mitteilung enthaltene Aussagen können "zukunftsgerichtete Aussagen" darstellen, die eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten in sich bergen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind im Allgemeinen an der Verwendung der Wörter "können", "werden", "sollten", "planen", "erwarten", "voraussehen", "schätzen", "glauben", "beabsichtigen", "projizieren", oder "abzielen" oder der Verneinung dieser Wörter oder anderer Variationen dieser Wörter oder vergleichbarer Terminologie zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf Annahmen, Prognosen, Schätzungen, Vorhersagen, Meinungen oder Plänen, die naturgemäß erheblichen Risiken sowie Unsicherheiten und Unwägbarkeiten unterliegen, die Änderungen unterworfen sind. Die Gesellschaft gibt keine Zusicherung ab und wird keine Zusicherung machen, dass eine vorausschauende Aussage erreicht wird oder sich als richtig erweisen wird. Die tatsächliche zukünftige Geschäfts-, Finanz- und Ertragslage und Aussichten können sich erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen projizierten oder prognostizierten unterscheiden. Vorbehaltlich anwendbarer gesetzlicher Vorschriften beabsichtigen weder die Gesellschaft noch andere Personen, in die Zukunft gerichtete Aussagen in dieser Bekanntmachung zu aktualisieren, zu prüfen, zu überarbeiten oder an tatsächliche Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen, ob aufgrund der Tatsache, dass neue Informationen vorliegen, in der Zukunft neue Entwicklungen eintreten oder aus einem sonstigen Grund, noch übernehmen sie eine derartige Verpflichtung.

Sprache: Deutsch Unternehmen: BIKE24 Holding AG Breitscheidstr. 40 01237 Dresden Deutschland ISIN: DE000A3CQ7F4 WKN: A3CQ7F Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

