Mehr Geschenke zum Muttertag - Deutsche wollen über eine Milliarde Euro ausgeben

Berlin (Reuters) - Mütter dürfen sich schon mal freuen: Die Deutschen wollen für Geschenke zum Muttertag über eine Milliarde Euro ausgeben und damit gut fünf Prozent mehr als im Vorjahr, wie der Handelsverband HDE am Donnerstag zu einer Umfrage unter 1500 Personen mitteilte.

"Der Muttertag ist als Kaufanlass etabliert und für den Einzelhandel mit wichtigen Umsatzimpulsen verbunden - ganz besonders im Blumenhandel", sagte HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth. In diesem Jahr plant laut Umfrage fast ein Drittel der Konsumentinnen und Konsumenten Ausgaben zum Muttertag am 12. Mai. Am häufigsten greifen sie dabei zu Blumen (62,3 Prozent). Auch Lebensmittel (37,1 Prozent), Kosmetikprodukte (24,2 Prozent) und Gutscheine (21,5 Prozent) sind demnach beliebte Präsente.

Im Vergleich zum Vorjahr zeigt sich eine Verschiebung der geplanten Ausgaben von Lebensmitteln hin zu sogenannten Non-Food-Produkten wie Parfums, Kosmetik und Bekleidung. Insgesamt prognostiziert der HDE Geschenkausgaben von 1,02 Milliarden Euro im Einzelhandel, nach 973 Millionen Euro im vorigen Jahr. "Das entspricht einem durchschnittlichen Einkaufsbetrag je Person von 18,40 Euro." Nicht berücksichtigt seien hierbei Ausgaben für Gastronomie und Geschenkgutscheine.

