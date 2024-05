Schweiz - Russland nicht zu Ukraine-Friedenskonferenz eingeladen

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Zürich (Reuters) - Russland ist laut der Schweizer Regierung "zum jetzigen Zeitpunkt" nicht zu der Mitte Juni in der Alpenrepublik angesetzten Ukraine-Friedenskonferenz eingeladen.

Die Schweiz habe sich immer offen dafür gezeigt, Russland zu diesem Gipfel einzuladen, erklärte die Regierung am Donnerstag. Doch Russland habe wiederholt und öffentlich erklärt, dass es kein Interesse an einer Teilnahme habe. "Die Schweiz ist überzeugt, dass Russland in diesen Prozess einbezogen werden muss", erklärte die Regierung. "Ein Friedensprozess ohne Russland ist nicht denkbar."

Das Schweizer Außenministerium hat nach eigenen Angaben zu der von 15. bis 16. Juni angesetzten Konferenz mehr als 160 Delegationen eingeladen. Sie kommt damit einem Wunsch des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj nach. Die Gespräche sollen in einem Luxushotel auf dem Bürgenstock vor den Toren Luzerns stattfinden.

