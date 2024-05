EQS-News: Karlsberg Brauerei zahlt Anleihe 2020/2025 am 22. Mai 2024 vorzeitig zurück

EQS-News: Karlsberg Brauerei GmbH / Schlagwort(e): Anleihe

Karlsberg Brauerei zahlt Anleihe 2020/2025 am 22. Mai 2024 vorzeitig zurück

Homburg, 03. Mai 2024 – Die Karlsberg Brauerei GmbH hat nach der erfolgreichen Platzierung ihrer neuen Anleihe 2024/2029 (ISIN: NO0013168005, WKN: A3825C) heute fristgerecht alle ausstehenden nicht im Rahmen des Umtauschangebotes vom 05. April – 18. April 2024 zum Umtausch eingereichten Stücke der im September 2020 begebenen Anleihe 2020/2025 (ISIN: DE000A254UR5, WKN: A254UR) mit einem Kupon von 4,25% p.a. vorzeitig gekündigt.

Die vollständige Rückzahlung der ausstehenden Schuldverschreibungen erfolgt am 22. Mai 2024 zu einem Kurs von 101,00% des Nennwerts zuzüglich der bis zum 21. Mai 2024 (einschließlich) auf den Nennbetrag aufgelaufenen Zinsen.



Über die Karlsberg Brauerei GmbH

Tradition und Innovation prägen von Beginn an die Entwicklungsgeschichte der im Jahre 1878 gegründeten und seither inhabergeführten Karlsberg Brauerei. Die Familienbrauerei bietet mit ihren großen Marken Kunden und Konsumenten in der Region, national und international ein großes Produktportfolio. Die Brauerei präsentiert mit ECHT.BEGEISTERT.GEBRAUT ihre bekannten Produkte, wie Karlsberg UrPils, Karlsberg Kellerbier oder das alkoholfreie Karlsberg Grapefruit. Diese überzeugen nicht nur Konsumenten, sondern auch Jurys internationaler Wettbewerbe. Die dynamische und junge Marke MiXery steht wie keine andere Marke in Deutschland für alkoholische Mixgetränke. Bundaberg, die australische Partnermarke, bietet mit gebrauten Limonaden Premium-Geschmacksvielfalt, die eine junge und markenbewusste Zielgruppe anspricht.



Kontakt

Public Relations

Petra Huffer

Karlsbergstr. 62

D-66424 Homburg

T: +49 (0)6841 105-414

petra.huffer@karlsberg.de

Finanz- und Wirtschaftspresse

Dariusch Manssuri, IR.on AG

Mittelstraße 12-14, Haus A

D-50672 Köln

T: +49 (0)221 91 40 975

dariusch.manssuri@ir-on.com

Pflichtangaben gemäß § 37a HGB: Karlsberg Brauerei GmbH | Karlsbergstr. 62 | 66424 Homburg | Geschäftsführung: Markus Meyer | Amtsgericht Saarbrücken HRB17866

