Krones bestätigt nach gutem Jahresauftakt Prognose

NEUTRAUBLING (dpa-AFX) - Beim Hersteller von Abfüll- und Verpackungsanlagen Krones laufen die Geschäfte weiter rund. Umsatz und operativer Gewinn legten in den ersten drei Monaten des Jahres zu. Zudem konnte der Konzern nach einer kleinen Delle Ende 2023 wieder viele neue Aufträge einsammeln. Der Umsatz legte im ersten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um vier Prozent auf knapp 1,25 Milliarden Euro zu, wie das im MDax notierte Unternehmen am Freitag in Neutraubling mitteilte.

Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) zog um neun Prozent auf 125,4 Millionen Euro an. Der Erlös fiel damit im Rahmen der Expertenerwartungen aus; beim operativen Gewinn schnitt Krones etwas besser ab als erwartet. Das Unternehmen bestätigte zudem die Prognose für 2024. Gestützt wird diese von neuen Aufträgen im Volumen von fast 1,5 Milliarden Euro und damit dem sehr hohen Vorjahresniveau. Im Vergleich zum Vorquartal sei dies ein Anstieg um 17 Prozent./zb/jha/