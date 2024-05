USA: Dienstleister-Stimmung fällt überraschend unter Expansionsschwelle

TEMPE (dpa-AFX) - Die Stimmung im US-Dienstleistungssektor hat sich im April unerwartet verschlechtert. Der Einkaufsmanagerindex des Instituts for Supply Management (ISM) fiel zum Vormonat um 2,0 Punkte auf 49,4 Punkte, wie das Institut am Freitag in Tempe mitteilte. Damit sackte der Stimmungsindikator auf den tiefsten Stand seit Ende 2022.

Volkswirte wurden von der Entwicklung überrascht. Sie hatten im Schnitt mit einem Anstieg auf 52,0 Punkten gerechnet. Der Stimmungsindikator fiel damit auch unter die Wachstumsschwelle von 50 Punkten, was auf ein Schrumpfen der wirtschaftlichen Aktivitäten hindeutet.

Der Rückgang des Gesamtindex im April sei unter anderem auf "eine geringere Geschäftsaktivität, ein langsameres Wachstum der Neuaufträge und den anhaltenden Beschäftigungsrückgang zurückzuführen", sagte ISM-Chef Anthony Nieves./jkr/la/he