DAX 40 Wochenausblick: Fed-Reden im Fokus – Zahlenflut in der Berichtssaison

Zu Beginn der neuen Handelswoche könnte die Freude über die Abkühlung des Jobmarkts in den USA zunächst weiter stützend wirken. In diesem Zusammenhang dürften sich Anleger über die zukünftige Geldpolitik weiterhin den Kopf zerbrechen. Auch die laufende Berichtssaison gilt es im Auge zu behalten.

US-Arbeitsmarkt fällt deutlich schwächer aus als erwartet – Zinssorgen schnellen zurück

Mit einem Stellenplus in Höhe von 175.000 Einheiten wurden in der größten Volkswirtschaft der Welt im April deutlich weniger neue Stellen außerhalb der Landwirtschaft geschaffen als erwartet (243.000). Auch die Arbeitslosenquote lag folgerichtig mit 3,9 Prozent um 0,1 Prozentpunkte höher als gedacht. In diesem Zusammenhang könnte die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) nun weniger schlagkräftige Argumente in den Händen halten, um das Leitzinsniveau länger hochzuhalten als zuletzt erwartet.

