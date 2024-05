GNW-Adhoc: Curium: Erste Kommerzielle Dosen von PYLCLARI® in Deutschland Verfügbar - Ein Innovativer 18f-PSMA PET Tracer für Patienten Mit Prostatakrebs

^PARIS, May 06, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Curium, ein weltweit führendes Unternehmen der Nuklearmedizin, gab heute bekannt, dass in München und Nürnberg die ersten kommerziellen Dosen von PYLCLARI(®) abgegeben wurden. PYLCLARI(®) (INN: Piflufolastat ((18)F), auch bekannt als ((18)F)-DCFPyL) ist für den Nachweis von Prostata-spezifischen Membran-Antigen (PSMA)-positiven Läsionen mit Positronen-Emissions-Tomographie (PET) bei Patienten mit Prostatakrebs in den folgenden klinischen Situationen indiziert: * Primäres Staging von Patienten mit Hochrisiko-Prostatakrebs vor einer ersten kurativen Therapie * Lokalisierung des Wiederauftretens von Prostatakrebs bei Patienten mit Verdacht auf ein Wiederauftreten aufgrund eines Anstiegs des prostataspezifischen Antigens (PSA) im Serum nach einer Erstbehandlung mit kurativer Absicht Benoit Woessmer, CEO PET Europe bei Curium, kommentierte: "Wir freuen uns über die wachsende Verfügbarkeit von PYLCLARI(®) für mehr Nuklearmediziner und ihre Patienten in ganz Europa. Wir sind sehr stolz darauf, mit der heutigen Ankündigung die Auswahl an diagnostischen Modalitäten für unsere Kunden in Deutschland zu verbessern - letztlich zum Wohle der Patienten mit Prostatakrebs." In Deutschland ist Prostatakrebs die häufigste Krebserkrankung bei Männern. Jährlich werden bundesweit rund 63.400 neue Fälle diagnostiziert. Die heutige Ankündigung ist Teil der fortschreitenden Einführung von PYLCLARI(®) in der gesamten Europäischen Union, welches nun auch in Griechenland, Italien und den Niederlanden für Patienten mit Prostatakrebs verfügbar ist. Für weitere Informationen über PYLCLARI(®): www.pylclari.com (http://www.pylclari.com) In den USA erhielt Lantheus im Mai 2021 von der Food and Drug Administration (FDA) die Zulassung für PYLARIFY(®) (Piflufolastat ((18)F) Injection). Es ist das am häufigsten eingesetzte PSMA-PET-Mittel auf dem US-Markt. Die europäischen Rechte wurden 2018 von Curium von Progenics, einem Unternehmen von Lantheus, lizenziert. About Curium Curium ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Nuklearmedizin. Wir entwickeln, produzieren und vertreiben erstklassige radiopharmazeutische Produkte, die Patienten auf der ganzen Welt helfen. Unser bewährtes Erbe in Kombination mit einem bahnbrechenden Ansatz ist das Markenzeichen für Innovation, Exzellenz und einen unvergleichlichen Service. Mit Produktionsstätten in Europa und den Vereinigten Staaten liefert Curium SPECT-, PET- und therapeutische radiopharmazeutische Lösungen für lebensbedrohliche Krankheiten an über 14 Millionen Patienten pro Jahr. Der Name 'Curium' ehrt das Vermächtnis der Pioniere der Radioaktivitätsforschung Marie und Pierre Curie, nach denen das radioaktive Element Curium benannt wurde, und unterstreicht unseren Schwerpunkt auf der Nuklearmedizin. Weitere Informationen finden Sie unter www.curiumpharma.com (http://www.curiumpharma.com) For more information: Ross Bethell, VP, Head of Global Communications Curium communications@curiumpharma.com (mailto:communications@curiumpharma.com) °