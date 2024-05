Scholz besucht deutsche Soldaten in Litauen

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Olaf Scholz will an diesem Montag deutsche Soldaten in Litauen besuchen. Die 10. Panzerdivision nimmt dort an einer Nato-Großübung teil. Auf dem Truppenübungsplatz Pabrade will Scholz auch mit dem litauischen Präsidenten Gitanas Nauseda sprechen. Dabei soll es unter anderem um die Brigade mit rund 4800 Soldatinnen und Soldaten gehen, die Deutschland als Reaktion auf die veränderte Sicherheitslage und aggressives Auftreten Russlands an der Nato-Ostflanke in Litauen stationieren will.

Danach reist Scholz weiter in die lettische Hauptstadt Riga, wo er mit den Ministerpräsidentinnen der drei baltischen Staaten zusammentreffen will. Beim Gespräch mit der lettischen Regierungschefin Evika Sili?a, der estnischen Ministerpräsidentin Kaja Kallas und der litauischen Ministerpräsidentin Ingrida Simonyte soll es unter anderem um Fragen der Sicherheits- und Verteidigungspolitik gehen./tam/DP/mis