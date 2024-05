TAGESVORSCHAU: Termine am 7. Mai 2024

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 7. Mai 2024

TERMINE UNTERNEHMEN 06:45 CHE: UBS, Q1-Zahlen 06:45 CHE: Adecco, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Klöckner & Co, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Teamviewer AG, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Zalando, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Siemens Healthineers, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Norma, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Wacker Neuson, Q1-Zahlen 07:00 DEU: FMC, Q1-Zahlen 07:00 DEU: DHL Group, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Heidelberg Materials, Q1-Umsatz 07:00 ITA: UniCredit, Q1-Zahlen 07:00 BEL: Solvay, Q1-Zahlen 07:00 CHE: Sandoz, Q1-Umsatz 07:00 CHE: Geberit, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Infineon, Q2-Zahlen 07:30 DEU: Mutares, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Hensoldt AG, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Sixt SE, Q1-Zahlen (detailliert) 07:30 DEU: About You, Jahreszahlen 07:30 DEU: Jungheinrich, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Koenig & Bauer, Q1-Zahlen 07:30 FRA: Bouygues, Q1-Zahlen 07:40 DEU: Elmos Semiconductor, Q1-Zahlen 07:40 DEU: ElringKlinger, Q1-Zahlen 07:45 DEU: Medios, Q1-Zahlen 08:00 DEU: Schaeffler, Q1-Zahlen 08:00 DEU: Westwing, Q1-Zahlen (10.00 h Call) 08:00 DEU: New Work, Q1-Zahlen 08:00 GBR: BP, Q1-Zahlen 08:30 JPN: Nintendo, Jahreszahlen 10:00 DEU: Lufthansa, Hauptversammlung 10:00 DEU: EnBW, Hauptversammlung, Karlsruhe 10:00 AUT: Wienerberger, Hauptversammlung 10:00 NOR: Norsk Hydro, Hauptversammlung 10:30 DEU: Talanx, Hauptversammlung, Hannover 11:00 DEU: Deutsche Real Estate, Hauptversammlung 18:30 DEU: Metro AG, Q2-Zahlen 22:05 USA: Walt Disney, Q2-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Berentzen-Gruppe, Q1-Zahlen DEU: SGL Carbon, Tagung: tank.tech 2024 FIN: Outokumpu, Q1-Zahlen ITA: Leonardo, Q1-Zahlen ITA: Ferrari, Q1-Zahlen NLD: Philips, Hauptversammlung USA: Electronic Arts, Q4-Zahlen USA: Lyft, Q1-Zahlen USA: Apple, Veranstaltung zur Markteinführung überarbeiteter Versionen des iPad Pro und iPad Air TERMINE KONJUNKTUR 02:30 JPN: Jibun Bank PMI Dienste 4/24 (2. Veröffentlichung) 06:30 NLD: Verbraucherpreise 4/24 07:45 CHE: Seco: Arbeitsmarktdaten 4/24 08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 3/24 08:00 DEU: Handelsbilanz 3/24 08:00 DEU: Umsatz im Dienstleistungsbereich 2/24 08:45 FRA: Leistungsbilanz 3/24 08:45 FRA: Handelsbilanz 3/24 09:00 CHE: SNB: Devisenreserven 4/24 11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 3/24 21:00 USA: Konsumentenkredite 3/24 SONSTIGE TERMINE 09:30 DEU: 20. Deutscher IT-Sicherheitskongress des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) 09:30 DEU: Hybrides Pressegespräch zur Vorstellung des AHK World Business Outlook Frühjahr 2024 u.a. mit DIHK-Außenwirtschaftschef Volker Treier 09:30 DEU: Pk zur Weltleitmesse der Heimtierbranche Interzoo (7.-10.5), Nürnberg DEU: Abschluss Global Solutions Summit (#GSS2024), Berlin Der #GSS2024 ist ein Forum für die Umsetzung von Forschungsergebnissen in politische Maßnahmen. Das Forum hat sich zum Ziel gesetzt, den globalen wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen Wohlstand zu fördern. +10.00 Keynote Entwicklungsministerin Svenja Schulze (SPD) +11.00 Keynote Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) +16.00 Keynote Bill Gates 11:00 DEU: Frühjahrspressegespräch Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) Baden-Württemberg (online) CHN/EUR: Chinas Staatschef Xi setzt Europa-Reise fort - 11.40 h Empfang von Xi durch Macron am Flughafen Tarbes-Lourdes Pyrénées - 13.00 h Eintreffen Xi und Macron am Col du Tourmalet, einem Pass in den französischen Pyrenäen - 17.00 h Verabschiedung Xi durch Macron am Flughafen Tarbes-Lourdes Pyrénées

