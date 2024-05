ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Jungheinrich auf 'Outperform' - Ziel 46 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Jungheinrich nach Zahlen fürs erste Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 46 Euro belassen. Der Gabelstaplerhersteller habe die Markterwartungen zwar etwas verfehlt, doch sei der Quartalsbericht aus seiner Sicht solide ausgefallen und stehe im Einklang mit den bestätigten Jahreszielen, schrieb Analyst Philippe Lorrain in einer am Dienstag vorliegenden Studie./mis/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2024 / 06:22 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2024 / 06:22 / UTC

