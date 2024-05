EQS-News: New Work SE bestätigt in schwierigem Marktumfeld ihre Prognose

EQS-News: New Work SE / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung

New Work SE bestätigt in schwierigem Marktumfeld ihre Prognose (News mit Zusatzmaterial)



07.05.2024 / 09:50 CET/CEST

New Work SE bestätigt in schwierigem Marktumfeld ihre Prognose

kununu Nr. 1 bei Gehaltsdaten in DACH

Signifikante Investitionen in Repositionierung von XING

Restrukturierung in weiten Teilen bereits umgesetzt

Hamburg, 7. Mai 2024 – Die New Work SE, Muttergesellschaft für die Marken XING und kununu, legt heute ihre Ergebnisse für das erste Quartal 2024 vor. Die Zahlen beschreiben eine Firma, die in einem herausfordernden wirtschaftlichen Umfeld weiter konsequent auf die Umsetzung ihrer Strategie setzt.

So sanken die Umsätze im Segment HR Solutions & Talent Access um 6 Prozent auf 50,4 Mio. EUR (Q1 Vorjahr: 53,3 Mio. EUR). Dies liegt wesentlich am Rückgang der geschalteten Stellenanzeigen, ein Effekt der Rezession, in der sich die deutsche Wirtschaft befindet. Das B2C-Geschäft ist erwartungsgemäß um 18 Prozent auf 15,9 Mio. EUR (19,5 Mio. EUR) gesunken. Hintergrund ist hier der Strategiewechsel, der ganz auf die Monetarisierung aus den HR Solutions setzt. Die Umsätze im kleinsten Segment B2B Marketing Solutions sanken um 36 Prozent auf 2,0 Mio. EUR (3,1 Mio. EUR). Die Gesamtumsätze lagen in Summe um zehn Prozent unter denen des Vorjahresquartals (68,2 Mio. EUR nach 75,9 Mio. EUR im Vorjahr).

Trotz des insbesondere schwierigen Arbeitsmarktumfeldes hat die New Work SE auch im ersten Quartal dieses Jahres weiter konsequent in die Umsetzung ihrer Strategie investiert. So hat XING die größte Werbekampagne ihrer Geschichte gelauncht. Zusätzlich ist die Marke als Hauptsponsor der neu gegründeten Baller League aktiv, um neue, junge Zielgruppen zu erreichen. Auch kununu, die führende Plattform für Arbeitgeberbewertungen in DACH, hat weiter in seine Wachstumsstrategie investiert, mit einer regionalen Kampagne im bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen. Die Investitionen belasten das um die Restrukturierungskosten bereinigte Pro-Forma-EBITDA, das in Folge mit 9 Mio. EUR 50 Prozent unter dem Vorjahreswert (17,9 Mio. EUR) liegt. Das bereinigte Pro-Forma-Konzernergebnis sank demnach um 87 Prozent auf 1,1 Mio. EUR (8,4 Mio. EUR).

Petra von Strombeck, CEO der New Work SE: „Wir befinden uns mitten im Umbau des Unternehmens. XING wird zum Jobs-Netzwerk, die Monetarisierung erfolgt konsequent über unsere HR Solutions. Allerdings ist die Repositionierung einer der bekanntesten deutschen Internet-Marken ein Unterfangen, das nicht von heute auf morgen erfolgen kann und welches signifikante Investitionen benötigt. Diese haben wir im ersten Quartal konsequent und in erheblichem Maß zur Verfügung gestellt, um XING als Netzwerk zu positionieren, in dem es zuallererst um Jobs geht und darum, neue Zielgruppen anzusprechen. Und auch kununu hat im ersten Quartal lautstark und erfolgreich im Westen Deutschlands auf sich aufmerksam gemacht, um den Wachstumskurs der Marke weiter zu beschleunigen.“

Durch die weiterhin sehr positive Entwicklung der sogenannten Workplace Insights mit einem Plus von 28 Prozent auf 11,2 Millionen im ersten Quartal 2024 hat kununu nicht nur die Markführerschaft im deutschsprachigen Raum insgesamt ausgebaut, sondern ist auch in der Einzelbetrachtung der Gehaltsdaten mit nunmehr 4 Millionen führend in DACH. Der sprunghafte Anstieg der Datenpunkte sorgt nicht nur für ein hohes Maß an Quantität, sondern aufgrund der Aktualität auch für qualitativ aktuelle Insights.

Die Transformation von XING zum Jobs-Netzwerk wird weiter vorangetrieben. In Q1 2024 gab es mehrere Änderungen im Produkt, welche positive Veränderungen in den messbaren KPIs zur Folge hatte: Zum einen wurde an der Sichtbarkeit der Recruiterprofile gearbeitet, welches sich in einem Anstieg der Besuche auf den Recruiterprofilen um 200 Prozent Profilbesuche bemerkbar gemacht hat. Zum anderen haben bereits Millionen XING Nutzer ihre individuellen Wünsche für den passenden Job im neu gestalteten Bereich „Job-Wünsche“ ausgefüllt, sodass ihnen noch besser die richtigen Job-Angebote ausgespielt werden können. Kommunikativ unterstützte dabei die Jahresstartkampagne von XING. Mit neuem Spot und sehr guten Werten hinsichtlich Wiedererkennbarkeit, Produktnutzung und Reichweitenkennzahlen – vor allem die der digital ausgespielten Kampagnenvideos.

Die geplanten umfassenden Restrukturierungsmaßnahmen sind weitestgehend und schneller als geplant abgeschlossen. 85 Prozent der Kosteneinsparungen sind bereits erreicht, wenngleich die Einsparungseffekte für das gesamte Jahr erst 2025 wirksam werden.

Trotz des herausfordernden makroökonomischen Umfeldes bestätigt die New Work SE die im Januar 2024 angepasste Prognose. So erwartet die Gesellschaft ein Pro-forma-EBITDA in Höhe von 55-65 Mio. €.

Über die New Work SE

Die New Work SE engagiert sich für eine bessere Arbeitswelt. Mit starken Marken wie XING, kununu und onlyfy by XING und dem größten Talente-Pool in D-A-CH tritt sie an, der wichtigste Recruiting-Partner im deutschsprachigen Raum zu sein. Sie bringt Kandidaten und Unternehmen zusammen, damit Berufstätige ein zufriedeneres Jobleben führen und Firmen durch die richtigen Talente erfolgreicher werden. Das Unternehmen ist seit 2006 börsennotiert, hat seinen Hauptsitz in Hamburg und beschäftigt seine insgesamt rund 1.500 Mitarbeiter auch an weiteren Standorten von Berlin über Wien bis Porto. Weitere Infos unter new-work.se und nwx.new-work.se.

