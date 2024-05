IRW-News: Cannabix Technologies Inc.: Cannabix Technologies startet neue kompakte Breath Logix Workplace-Series und bereitet sich auf die Lieferung nach Südafrika vor

IRW-PRESS: Cannabix Technologies Inc.: Cannabix Technologies startet neue kompakte Breath Logix Workplace-Series und bereitet sich auf die Lieferung nach Südafrika vor

Cannabix entwickelt Alkohol- und Marihuana-Atemtestgeräte, um Strafverfolgungsbehörden und Arbeitgebern ein Instrument zur Verbesserung der öffentlichen Sicherheit an die Hand zu geben

Vancouver, British Columbia, 7. Mai 2024 / IRW-Press / Cannabix Technologies Inc. (CSE: BLO) (OTC PINK: BLOZF) (Frankfurt: 8CT) (das Unternehmen oder Cannabix), ein Hersteller von Alkohol- und Marihuana-Atemtestgeräten, gibt die Markteinführung seines neuen Breath Logix Workplace Series -Alkohol-Atemtestgerätes bekannt. Bei der Workplace Series handelt es sich um ein autonomes, kompaktes, an der Wand montiertes Gerät, das für Innenräume und Büros konzipiert ist (Abbildung 1). Die Breath Logix Workplace Series ist das neueste Gerät innerhalb der Breath Logix-Reihe autonomer Alkoholtestgeräte. Im Vergleich zur Breath Logix Industrial Series bietet die Workplace Series ein kleineres, leichteres Design, das für eine Reihe von Arbeitsplätzen und kommerziellen Umgebungen geeignet ist. Das Unternehmen berichtet außerdem, dass es Gespräche mit Run Rite Electronics Pty Ltd in Durban, Südafrika, über den möglichen Vertrieb der neuen Breath Logix Workplace Series des Unternehmens aufgenommen hat. Das Unternehmen geht davon aus, dass es sein Gerät im Mai zu Evaluierungs-, vorläufigen Marketing- und Geschäftsentwicklungszwecken ausliefern wird.

Der Managing Director von Run Rite Electronics, Justin Goldblatt, erklärte: Uns gefällt die kompakte Größe der Breath Logix Workplace Series für bestehende und neue Kunden in unserem Markt sehr gut. Ein kleineres, elegantes, an der Wand montiertes Alkoholmessgerät mit Integrationsmöglichkeiten ist für uns von besonderem Interesse. Da wir in Südafrika ansässig sind, haben wir Geschäftsbeziehungen auf dem gesamten Kontinent.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/74490/Cannabix_070524_DEPRcom.001.jpeg

Abbildung 1. Das neue Gerät der Breath Logix Workplace Series (links), verglichen mit der Breath Logix Industrial Series (rechts).

Ausstattung der Breath Logix Workplace Series

Die Breath Logix Workplace Series verfügt über ein schlankes, kompaktes Design mit einer Vielzahl von Funktionen, darunter die zum Patent angemeldete vorkalibrierte Kartuschen-Technologie, die es Sicherheitsbeauftragten vor Ort ermöglicht, ihre Geräte einfach zu warten, so dass keine teure Kalibrierungsausrüstung und keine zeitaufwändigen Besuche von Technikern vor Ort zur Wartung erforderlich sind. Das Gerät kann für Alkoholtests vor dem Betreten eines Gebäudes, für Stichprobentests, für Tests zu Schichtbeginn, für Tests vor der Einstellung, für Tests zur Wiederaufnahme der Arbeit und für Tests nach Unfällen verwendet werden. Die Technologie fördert die organisatorische Sicherheit und trägt dazu bei, Unfälle im Zusammenhang mit Alkoholkonsum zu reduzieren.

Das Breath Logix Alcohol-Gerät prüft automatisch die Nüchternheit eines Benutzers und kann ein Foto machen, um die Identität zu bestätigen und aufzuzeichnen, während eine Atemprobe abgegeben wird. Bei einem positiven Atemalkoholbefund zeigt das Gerät den genauen Blutalkoholgehalt (BAK) auf dem Bildschirm an und sendet eine Echtzeitwarnung per SMS, E-Mail und an ein spezielles Webportal. Darüber hinaus protokolliert das System den BAK-Wert des Benutzers für die Berichterstattung über Vorfälle und frühere Untersuchungen. Breath Logix hilft Organisationen, Geld zu sparen, indem es ein autonomes Alkoholtestgerät einsetzt, das den Bedarf an speziellen Mitarbeitern für Alkoholtests mit herkömmlichen Handgeräten überflüssig macht. Es gibt keine Garantie dafür, dass die Bewerter der Atemalkoholtest-Technologie des Unternehmens sich auf einen Vertrieb einigen oder eine Verkaufsvereinbarung mit dem Unternehmen abschließen werden.

Über Cannabix Technologies Inc.

Cannabix Technologies Inc. ist ein Hersteller von Marihuana- und Alkohol-Atemtestgeräten für Strafverfolgungsbehörden, Arbeitsplätze und Labors. Cannabix entwickelt Delta-9 THC- und Alkoholtestgeräte. Delta-9 THC ist der psychoaktive Bestandteil von Marihuana, der zu Beeinträchtigungen führt. Atemtests auf Delta-9 THC würden es Arbeitgebern und Strafverfolgungsbehörden ermöglichen, den erst vor kurzem erfolgten Konsum von Marihuana festzustellen. Cannabix ist der Hersteller der Breath Logix-Serie von autonomen Atemalkohol-Erkennungsgeräten für Arbeitgeber und eine Reihe von anderen Bereichen.

Wir bemühen uns um das Safe-Harbour-Zertifikat.

Für das Board of Directors

Rav Mlait

CEO

Cannabix Technologies Inc.

Weitere Informationen über das Unternehmen erhalten Sie unter info@cannabixtechnologies.com

Cannabix Technologies Inc.

501-3292 Production Way

Burnaby, B.C., V5A 4R4

Tel: (604) 551-7831

Fax: 604-676-2767

info@cannabixtechnologies.com

cannabixtechnologies.com

Die Börsenaufsicht der CSE hat diese Meldung nicht geprüft und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit und Angemessenheit dieser Meldung.

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Informationen, die verschiedene Risiken und Ungewissheiten in Bezug auf zukünftige Ereignisse beinhalten. Solche zukunftsgerichteten Informationen können ohne Einschränkung Aussagen enthalten, die auf aktuellen Erwartungen beruhen, die eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten beinhalten und keine Garantie für zukünftige Leistungen des Unternehmens darstellen, wie z.B. die endgültige Entwicklung eines kommerziellen Produkts oder eines Prototyps, eine erfolgreiche Erprobung oder Pilotierung von Technologien des Unternehmens. Es kann nicht zugesichert werden, dass kommerzielle Verkäufe jeglicher Art tatsächlich zustande kommen oder dass das Unternehmen über ausreichende finanzielle Mittel für den Abschluss der Produktentwicklung verfügt. Es gibt zahlreiche Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse sowie die Pläne und Ziele des Unternehmens wesentlich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht wurden, darunter: (i) ungünstige Marktbedingungen; (ii) Risiken in Bezug auf den Schutz der firmeneigenen Technologie; (iii) die Fähigkeit des Unternehmens, Finanzierungen abzuschließen; (iv) die Fähigkeit des Unternehmens, sein zukünftiges Produkt zu entwickeln und zu vermarkten; und (v) Risiken in Bezug auf die staatliche Regulierung, das Management und die Aufrechterhaltung des Wachstums, die Auswirkungen negativer Publicity, Rechtsstreitigkeiten, Wettbewerb und andere Faktoren, die regelmäßig in den Offenlegungsunterlagen und Einreichungen des Unternehmens identifiziert werden können. Es gibt keine Zusicherung, dass die Entwicklung der Atemalkoholtester-Technologie dem Unternehmen irgendeinen Nutzen bringen wird, und es gibt keine Zusicherung, dass alle vorgeschlagenen neuen Produkte gebaut werden, in Beta-Tests oder klinischen Versuchen erfolgreich sein werden. Es gibt keine Garantie dafür, dass die Bewerter der Atemalkoholtest-Technologie des Unternehmens einer Vertriebsvereinbarung zustimmen oder eine Verkaufsvereinbarung jeglicher Art abschließen werden. Es kann nicht zugesichert werden, dass bestehende zum Patent angemeldete Technologien, die vom Unternehmen lizenziert wurden, von den Aufsichtsbehörden den Patentstatus erhalten werden. Das Unternehmen verkauft derzeit keine kommerziellen Atemtests. Die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können wesentlich von den in diesen Informationen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen abweichen. Diese und alle nachfolgenden schriftlichen und mündlichen zukunftsgerichteten Informationen beruhen auf den Einschätzungen und Meinungen des Managements zu dem Zeitpunkt, an dem sie gemacht werden, und werden in ihrer Gesamtheit durch diesen Hinweis ausdrücklich eingeschränkt. Das Unternehmen beabsichtigt nicht, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=74490

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=74490&tr=1

