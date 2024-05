Aktien New York: Anleger etwas vorsichtiger - Nasdaq schwächer und Dow stabil

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben auch am Mittwoch vorerst keine neue Kraft gefunden für eine Fortsetzung ihrer Erholung. Bereits am Vortag war ihnen die Luft ausgegangen.

Zur Wochenmitte ging es im frühen Handel vor allem im Technologiesektor nach unten, es belasteten Kursverluste für den Chiphersteller Intel und den E-Fahrzeugbauer Tesla . Der Nasdaq 100 - jüngst noch besser gelaufen als die Standardwerte - gab um 0,23 Prozent auf 18 050,60 Punkte nach.

Einbußen von 0,19 Prozent verzeichnete der breit gefasste S&P 500 beim Stand von 5177,98 Zählern. Der Leitindex Dow Jones Industrial notierte kaum verändert mit 38 864,03 Punkten. Insgesamt werden die Anleger nach der Erholung seit Anfang Mai wieder etwas vorsichtiger./ajx/he