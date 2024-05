ALSO Holding AG / Schlagwort(e): Personalie/Personalie

ALSO gibt Verantwortungsbereiche der neuen Konzernleitung bekannt: Klarer Vertriebsfokus für weiteres Wachstum



08.05.2024 / 06:58 CET/CEST





Emmen, Schweiz, 8. Mai 2024 PRESSEMITTEILUNG



ALSO gibt Verantwortungsbereiche der neuen Konzernleitung bekannt:

Klarer Vertriebsfokus für weiteres Wachstum



Fünf der acht Mitglieder des Führungsteams werden direkte Kundenverantwortung tragen: Espen Zachariassen ist Regionaler Geschäftsführer für die Region Nord/Ost, Jorge Gállego für die Region Süd/West. Deutschland, den grössten ITK Markt Europas, übernimmt CEO Wolfgang Krainz.

Regionsübergreifend wird Tom Brunner den Vertrieb im Consumer-Bereich verantworten. Für Commercial (Corporate Reseller und SMB) übernimmt Jan Bogdanovich diese Rolle. Sie koordinieren in enger Abstimmung mit den regionalen Geschäftsführern die Vertriebsprogramme der Hersteller mit den Verkaufs-Aktivitäten vor Ort. Damit ist sichergestellt, dass die Marktnähe, eine der Stärken von ALSO, erhalten bleibt.

Ingo Adolphs, Chief Technology Officer, verantwortet die technische Weiterentwicklung der digitalen Plattformen sowie Business Intelligence und das gruppenweite ERP. Die Ernennung eines CTO unterstreicht die strategische Bedeutung von Technologie für die Unternehmensgruppe.

Thomas Meyerhans wird als Chief Operating Officer neben den Bereichen Recht und Human Resources neu zusätzlich auch die Verantwortung für den Bereich Logistik übernehmen. Andreas Kuhn amtiert weiterhin als Chief Financial Officer.

Wolfgang Krainz, CEO der ALSO Holding AG (SIX: ALSN): „Unser vorrangiges Ziel ist es, weiterhin nachhaltig profitables Wachstum zu schaffen. Die vorgenommene, klare Aufgabenverteilung wird dazu beitragen, dass wir mit und in unserem Ökosystem noch effizienter wachsen. Mit unseren gruppenweit harmonisierten digitalen Tools können wir dabei die Entwicklung von EBITDA und ROCE, die für uns nach wie vor die zentralen Kennzahlen sind, fest im Blick behalten.”



Ansprechpartner ALSO Holding AG

Kilian Maier

Investor Relations

E-Mail: kilian.maier@also.com

ALSO Holding AG (ALSN.SW) (Emmen/Schweiz) ist einer der führenden Technologie-Provider für die ITK-Industrie, derzeit tätig in 30 Ländern Europas sowie in insgesamt 144 Ländern weltweit über PaaS-Partner.

Die Droege Group (1988 gegründet) ist ein unabhängiges Investment- und Beratungshaus, vollständig im Familienbesitz. Das Unternehmen agiert als Spezialist für massgeschneiderte Transformationsprogramme mit dem Ziel der Steigerung des Unternehmenswertes. Die Droege Group verbindet ihre Familienunternehmen-Struktur und die Kapitalstärke zu einem Family-Equity-Geschäftsmodell. Die Gruppe investiert Eigenkapital in „Special Opportunities“ mit Fokus auf mittelständische Unternehmen und Spin-Offs sowie strategisch in Buy & Build-Transaktionen. Mit der Leitidee „Umsetzung – nach allen Regeln der Kunst“ gehört die Gruppe zu den Pionieren der umsetzungsorientierten Unternehmensentwicklung. Die unternehmerischen Plattformen der Droege Group sind an langfristig orientierten Megatrends ausgerichtet. Begeisterung für Qualität, Innovation und Tempo bestimmt die Unternehmensentwicklung. Die Droege Group hat sich damit national und international erfolgreich im Markt positioniert und ist mit ihren unternehmerischen Plattformen in 30 Ländern operativ aktiv. Mehr unter: https://droege-group.com.

