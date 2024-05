APA ots news: Erfolg ist Wissen: Volksbank Finance Corner für Kids - BILD

Seit Anfang April vermittelt die VOLKSBANK WIEN AG im GEDS-Jungle Finanzwissen. Am 7. Mai war Generaldirektor Gerald Fleischmann zu Besuch. Wien (APA-ots) - Mitten im Wiener Prater steht seit Anfang April der GEDS-Jungle, ein Gesundheitserlebnis für Kinder und Jugendliche. Insgesamt acht Stationen bieten einen Mix aus Ernährungslehre, körperlicher Kräftigung und physischer Fitness. Ziel ist, dass Kinder und Jugendliche ihr Potenzial erkennen, ausschöpfen und ausbauen. Die VOLKSBANK WIEN AG beteiligt sich mit einem Finance Corner, der dem jungen Publikum einen verantwortungsbewussten Umgang mit Geld vermitteln soll. "Unsere Kinder sind von klein auf mit Geld konfrontiert und lernen ganz nebenbei, dass fast alles im Leben seinen Preis hat. Essenziell ist dabei ein verantwortungsbewusster Umgang mit den vorhandenen Ressourcen. Studien zeigen, dass viele Jugendliche schon früh Probleme damit haben, mit dem eigenen Budget auszukommen. Als regionale Hausbank nehmen wir unsere Verantwortung wahr und fördern die Finanzbildung von Kindern und Jugendlichen. Denn Finanzwissen ist die Basis für ein erfolgreiches Leben", betont Gerald Fleischmann, Generaldirektor der VOLKSBANK WIEN AG. Als Finanzinstitut, das seit jeher eng mit den Regionen und ihren Bewohnern verbunden ist, liegt der VOLKSBANK WIEN AG, der Zentralorganisation des Volksbanken-Verbundes, die jüngste Generation besonders am Herzen. Gottfried Schamschula, Vorstand der VB Ost Verwaltung eG, welche dieses Projekt ebenso unterstützt, ergänzt: "Das Verantwortungsbewusstsein gegenüber der Bevölkerung wird im gesamten Volksbanken-Verbund gelebt. Deshalb haben wir den Finance Corner gemeinsam mit der Volksbank Wien realisiert." Zwtl.: Spielerisch zu mehr Finanzwissen Zu einem bewussten und gesunden Lebensstil gehört auch ein verantwortungsbewusster Umgang mit Geld. Bei der Umsetzung des Finance Corners im GEDS Pavillon war der VOLKSBANK WIEN AG eine spielerische Wissensvermittlung besonders wichtig. Die Kinder und Jugendlichen lernen durch Selbsterfahrung, dass schlaue Investitionsentscheidungen langfristig positive Auswirkungen haben. Mit einem vorgegebenen Budget sollen die jungen Spielteilnehmer einen Löwen auf einen aktiven Tag vorbereiten. Sie können für den Löwen beispielsweise Bildschirmzeit oder gesundheitsfördernde Aktivitäten einkaufen und lernen so, dass Geld nicht unendlich vorhanden ist und jede Entscheidung Konsequenzen hat. Der GEDS-Jungle hat noch bis 15. Mai geöffnet. VOLKSBANK WIEN AG Die VOLKSBANK WIEN AG ist mit 1.265 Mitarbeitenden (Vollzeitäquivalente Konzern) und 54 Vertriebsstellen in den Regionen Wien, Burgenland, Weinviertel, Waldviertel und Industrieviertel sowie der österreichweiten Marke SPARDA-BANK die größte der österreichischen Volksbanken. Neben dem eigenen Retailgeschäft erfüllt die VOLKSBANK WIEN AG seit Juli 2015 als Zentralorganisation auch übergeordnete Aufgaben für den Volksbanken-Verbund (Stand 31.12.2023). Weitere Informationen auf www.volksbankwien.at bzw. www.volksbank.at/nachhaltigkeit. Die hier dargestellten Angaben dienen, trotz sorgfältiger Recherche, ausschließlich der unverbindlichen Information. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Hinweis: Der Volksbanken-Verbund legt großen Wert auf Diversität und die Gleichberechtigung aller Geschlechter. Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung männlicher, weiblicher und diverser Sprachformen verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter. Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM / Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.at Rückfragehinweis: VOLKSBANK WIEN AG Dir. Wolfgang Layr PR & Kommunikation Tel.: +43 1/40137 - 3550 E-Mail: wolfgang.layr@volksbankwien.at Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/12045/aom *** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT *** OTS0042 2024-05-08/09:48