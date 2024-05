Deutlich mehr Unternehmensinsolvenzen im April

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Schwache Konjunktur und höhere Zinskosten sorgen für mehr Firmenpleiten in Deutschland.

Die Zahl der beantragten Regelinsolvenzen stieg im April um 28,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch nach vorläufigen Angaben mitteilte. Im März war der Anstieg mit 12,3 Prozent weniger als halb so stark ausgefallen.

"Seit Juni 2023 sind damit durchgängig zweistellige Zuwachsraten im Vorjahresvergleich zu beobachten", so die Statistiker. Über einen längeren Zeitraum betrachtet liegt die Zahl der Regelinsolvenzen jedoch in etwa auf dem Vor-Corona-Niveau von Mai 2019 bis April 2020. Die Regelverfahren fließen erst nach der ersten Entscheidung des Insolvenzgerichts in die Statistik ein, der tatsächliche Zeitpunkt des Antrags liegt oft etwa drei Monate davor. Die Statistik bildet nur Geschäftsaufgaben ab, die im Zuge eines Insolvenzverfahrens ablaufen, nicht jedoch solche aus anderen Gründen oder vor Eintritt akuter Zahlungsschwierigkeiten.

Im Februar meldeten die Amtsgerichte nach endgültigen Ergebnissen 1785 beantragte Unternehmensinsolvenzen. Das waren 31,1 Prozent mehr als ein Jahr zuvor und 16,7 Prozent mehr als im Februar 2020, dem Vergleichsmonat vor dem von Sonderregelungen geprägten Zeitraum der Corona-Krise. Die Forderungen der Gläubiger bezifferten die Amtsgerichte auf rund 4,1 Milliarden Euro, nachdem es im Februar noch rund 3,2 Milliarden Euro waren.

Bezogen auf 10.000 Unternehmen gab es im Februar in Deutschland insgesamt 5,2 Insolvenzen. Die meisten entfielen auf den Bereich Verkehr und Lagerei mit 9,0 Fällen. Danach folgten das Verarbeitende Gewerbe sowie das Baugewerbe mit jeweils 8,0 Fällen und die sonstigen wirtschaftlichen Dienstleister - etwa Zeitarbeitsfirmen - mit 7,4 Fällen.

Gemeldet wurden zudem 5795 Verbraucherinsolvenzen im Februar. Damit stieg die Zahl um 12,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat.

