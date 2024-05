Medienmitteilung: Sensirion Produktankündigung: Miniaturisierte Durchflusssensor-Plattform für die subkutane Medikamentenabgabe

Sensirion Holding AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Sensirion Produktankündigung: Miniaturisierte Durchflusssensor-Plattform für die subkutane Medikamentenabgabe



Medienmitteilung

08.05.2024, Sensirion AG, 8712 Stäfa, Schweiz

Sensirion Produktankündigung: Miniaturisierte Durchflusssensor-Plattform für die subkutane Medikamentenabgabe

Angesichts der Veränderungen im Gesundheitswesen verbessert die SLD3x-Serie von Sensirion mit ihren miniaturisierten und hochgenauen digitalen Durchflusssensoren die subkutane Medikamentenabgabe.Individualisierbare Lösungen gewährleisten eine optimale Dosierung und verbesserte Patientensicherheit für verschiedene subkutane Therapien.



Stäfa, Schweiz – Das Gesundheitswesen hat sich in den letzten Jahren deutlich gewandelt, das Augenmerk liegt zunehmend auf Patientenkomfort und häuslicher Pflege. Dies spiegelt sich auch im Bereich der Medikamentenversorgung mit einem Rückgang der Krankenhausaufenthalte für bestimmte Behandlungen wider. Einer der Haupttreiber hinter dieser Entwicklung ist die Möglichkeit, Medikamente statt intravenös mithilfe grossvolumiger Injektoren (LVIs) subkutan zu verabreichen.



LVIs sind am Körper getragene Geräte für die laufende subkutane Medikamentenabgabe. Sie entlasten das Klinikpersonal, sparen Kosten und bieten den Patienten mehr Komfort. Bei einigen LVIs ist eine genaue Dosierung der Medikamente nötig, weshalb die Pumpe von einem Durchflusssensor gesteuert wird. Zudem sorgen Blasen-, Luft- und Okklusionsdetektion sowie die Bestätigung der Medikamentenabgabe für mehr Patientensicherheit und die bessere Einhaltung aller aufsichtsrechtlichen Vorschriften.



Um diese Anforderungen zu erfüllen, entwickelt Sensirion die SLD3x-Plattform, eine Reihe digitaler Durchflusssensoren, die sich durch genaue Durchflussmessungen, einen geringen Formfaktor sowie die Einsatzmöglichkeit für unterschiedlichste Therapien auszeichnen. Damit sind sie die ideale Lösung für in grossen Mengen hergestellte Medizingeräte, bei denen genaue Einweg-Durchflusssensoren gefragt sind. Die SLD3x-Plattform wurde vor allem für Durchflussmessungen konzipiert, doch sie stellt auch Datenströme zur Verfügung, die zur Detektion von Okklusionen, Blasen und Pumpenfehlfunktionen sowie zur Messung der Flüssigkeitstemperatur genutzt werden können.



„Die SLD3x-Serie umfasst Modelle mit maximalen Durchflussraten von 100 µl/min bis 5 ml/min, um die unterschiedlichen Dosierungsanforderungen verschiedenster Medikamente und Behandlungsverfahren zu erfüllen. Gerne ermöglichen wir die kundenspezifische Anpassung der Sensoren, um den speziellen Bedürfnissen spezifischer Therapien gerecht zu werden“, sagt Dr. Konrad Domanski, Product Director Liquid Flow bei Sensirion.



Weitere Informationen finden Sie auf unserer Produktseite. Gern laden wir Sie auch zu unserem Live-Webinar am 23. Maiein.

Die SLD3x Serie auf einen Blick:

Skalenendwert Durchflussrate (H2O) 5 ml/min

Genauigkeit (H2O) 5 %

Maximaler Betriebsdruck 3 bar

Fluidische Anschlussmöglichkeiten Abwärtsmontage

Versorgungsspannung 3.2 - 3.8 V

Grösse (LxBxH) 12 x 12 x 3.2 mm3







Über Sensirion – Experts for smart sensor solutions

Sensirion ist einer der weltweit führenden Entwickler und Hersteller von Sensoren und Sensorlösungen, die für mehr Effizienz, Gesundheit, Sicherheit und Komfort sorgen. 1998 gegründet, beschäftigt Sensirion heute am Hauptsitz in Stäfa (Schweiz) sowie in zahlreichen internationalen Niederlassungen rund 1’000 Mitarbeitende. Mit den Sensoren von Sensirion lassen sich unterschiedlichste Umweltparameter sowie Durchflüsse präzis und zuverlässig messen. Ziel des Unternehmens ist es, die Welt mit wegweisender Sensortechnologie smarter zu machen. Als Innovationspionier entwickelt Sensirion Lösungen für die spezifischen Bedürfnisse von Kunden und Partnern aus der Automobilindustrie, Industrie, Medizintechnik und Unterhaltungselektronik ebenso wie hochwertige Produkte für die kosteneffiziente Massenproduktion. Mehr Informationen und aktuelle Kennzahlen auf www.sensirion.com.

