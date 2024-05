Pressestimme: 'Die Glocke' zum CDU-Grundsatzprogramm

OELDE (dpa-AFX) - 'Die Glocke' zum CDU-Grundsatzprogramm

Der vorgesehene Systemwechsel in der Asylpolitik mit Drittstaatenkonzept und Kontingentlösung mag für Kirchen und Befürworter einer liberalen Migrationspolitik ein Graus sein. Angesichts der kaum noch zu bewältigenden Integration von Flüchtlingen und schwindender gesellschaftlicher Akzeptanz ist diese Weichenstellung aber nachvollziehbar. Gleiches gilt für den wiederbelebten Begriff der Leitkultur, der neben Menschenwürde, Toleranz und Rechtsstaatlichkeit auch die Anerkennung des Existenzrechts Israels umfasst. In Zeiten, in denen Islamisten auf deutschen Straßen antisemitische Parolen skandieren und lautstark ein Kalifat fordern, ist es wichtig, die eigenen Werte deutlich herauszustellen./yyzz/DP/zb