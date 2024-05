KÖLN/DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Fernsehsender RTL wird den Schaukampf des Entertainers Stefan Raab gegen Profi-Boxerin Regina Halmich am 14. September live übertragen. Das teilte der Sender am Mittwoch in Köln mit. Auch "Bild" berichtete./bok/DP/ngu