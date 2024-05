EQS-News: SCHWEIZER erhält Zukunftspreis der Privaten Stiftung Ewald Marquardt für die Embedding-Technologie p² Pack®

EQS-News: Schweizer Electronic AG / Schlagwort(e): Marktbericht/Sonstiges

SCHWEIZER erhält Zukunftspreis der Privaten Stiftung Ewald Marquardt für die Embedding-Technologie p² Pack®



SCHWEIZER erhält Zukunftspreis der Privaten Stiftung Ewald Marquardt für die Embedding-Technologie p² Pack®

Schramberg, den 10.05.2024: Mit der Zunahme von Elektrofahrzeugen steigen auch die Anforderungen an das elektrische Leistungsmanagement in den Fahrzeugen. Um die Energiegewinnung und den Motorbetrieb effizienter zu gestalteten, bietet die p² Pack-Technologie der Schweizer Electronic AG eine langfristige und nachhaltige Lösung, um die auftretenden Energien besser umzusetzen und gar rückzugewinnen. Diese wegweisende und wichtige Entwicklung ist vergangene Woche durch die Private Stiftung Ewald Marquardt mit dem Zukunftspreis ausgezeichnet worden.

Das primäre Anliegen des Zukunftspreises der Privaten Stiftung Ewald Marquardt ist es, Wissensgrundlagen, Entwürfe und Ergebnisse solcher Entwicklungen und deren industrielle Nutzung zu fördern sowie mit zukunftsträchtigen Ideen für neue Impulse zu sorgen. Mit der Embedding-Technologie p² Pack konnte ein Team der Schweizer Electronic AG die Juroren aus über 40 Einsendungen genau mit einer solchen Innovation überzeugen: Wenn ein Auto mit eingebauter p² Pack Technologie bremst, kann Energie in einem bisher nicht erreichten Maße zurückgewonnen und wieder in die Batterie eingespeist werden. Der Vorteil beim erneuten Anfahren ergibt sich anschließend darin, dass diese Energie wiederum genutzt werden kann, um das Auto elektrisch zu beschleunigen. Dies spart zum Beispiel im Stadtverkehr sowohl Treibstoff, senkt dadurch aktiv den CO² -Verbrauch und liefert damit einen Nutzen für unsere Zukunft, Umwelt und Gesellschaft.

Herr Prof. Hans-Jörg Bullinger, Vorsitzender der Jury der Privaten Stiftung Ewald Marquardt und ehemaliger Präsident der Fraunhofer Gesellschaft und Frau Margaret Marquardt, Witwe des im Januar 2022 verstorbenen Stifters Ewald Marquardt und Mitglied des Vorstands der Privaten Stiftung Ewald Marquardt, überreichten den Vertretern der Schweizer Electronic AG Schramberg, Herrn Thomas Gottwald und Herrn Alexander Neumann am vergangenen Freitag, den 02.05.2024 den mit € 5.000,-- dotierten Sonderpreis des Zukunftspreises 2023 der Privaten Stiftung Ewald Marquardt für ihr Projekt. Verliehen wurde der Zukunftspreis bereits zum neunten Mal im Stiftungshaus in Rietheim-Weilheim.

Thomas Gottwald, Chief Technology Officer der Schweizer Electronic AG, bedankt sich im Namen des Projekt-Teams sowie des Unternehmens für die Auszeichnung mit dem Sonderpreis: „Mit der Technologie p² Pack wurde ein Innovations-Produkt ausgezeichnet, welches der Endverbraucher zwar nie sieht, aber das sowohl ihm persönlich als auch unserer Umwelt und der Gesellschaft einen großen Nutzen und Vorteil bringt. Wir danken aber auch unserem Unternehmen, der Schweizer Electronic AG, die bereits seit Jahren an unsere disruptive Idee geglaubt hat und uns den Raum für die Entwicklung eines Konzeptes gegeben hat, das heute ein wichtiges Serienprodukt für die Automobil-Branche geworden ist.“

Eingereicht wurde das Thema „p² Pack® – Neuartige Technologie für die Integration von Leistungshalbleitern in die Leiterplatte“ von Frau Tanja Meister, Herr Alexander Neumann, Herr Artur Scheinemann sowie Herr Thomas Gottwald der Schweizer Electronic AG.

Bild I (© SCHWEIZER)

Das Projektteam der Schweizer Electronic AG (v.l.n.r.): Thomas Gottwald (CTO), Alexander Neumann (Head of Innovations), Tanja Meister (Head of Quality Control), Artur Scheinemann (Head of Product Management)

Über SCHWEIZER

Die Schweizer Electronic AG steht für modernste Spitzentechnologie und Beratungskompetenz in der Leiterplattenindustrie. Durch die hochmodernen Produktionsstätten in Schramberg/Deutschland und Jintan/China sowie den engen Partnerschaften mit anderen Technologieführern bietet SCHWEIZER individuelle Leiterplatten- & Embedding-Lösungen. SCHWEIZERs innovative Leiterplatten-Technologien kommen in anspruchsvollsten Anwendungen, wie z.B. in den Bereichen Automotive, Aviation, Industry & Medical sowie Communications & Computing zum Einsatz und zeichnen sich durch ihre höchste Qualität und ihre energie- und umweltschonenden Eigenschaften aus.

Das im Jahr 1849 von Christoph Schweizer gegründete Unternehmen ist an den Börsen in Stuttgart und Frankfurt (Ticker Symbol „SCE“, „ISIN DE 000515623“).







