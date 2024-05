Bitcoin Kurs nahe 63.000 Dollar – Das ist für Anleger diese Woche wichtig

Zu Wochenbeginn notiert der nach Marktgröße wichtigste Krypto-Wert Bitcoin (USD) wieder in Reichweite der 63.000-Dollar-Marke. Nach den jüngsten Gewinnmitnahmen dürften Anleger nun ihren Fokus auf die Veröffentlichung neuer US-Inflationsdaten richten. Neben weiteren US-Konjunkturdaten könnten auch einige Fed-Reden in der laufenden Woche immer wieder für wichtige Impulse sorgen.

Auf Tagessicht kostet eine Einheit mit 62.850 Dollar auf Tagessicht rund 2,20 Prozent mehr.

Jerome Powell tritt am Dienstag auf – Märkte setzen auch Rückgang der US-Inflation

Am Dienstag dürften Anleger zunächst auf die sogenannten US-Erzeugerpreise blicken (14:30 Uhr), welche auch als wichtige Indikation im Hinblick auf die zukünftige US-Teuerung angesehen werden. Eine Rede durch Fed-Oberhaupt Jerome Powell sollte ebenfalls im Fokus stehen (16:00 Uhr). Seine Kollegin Cook könnte zuvor geldpolitische Hinweise liefern (15:10 Uhr).

Nach Veröffentlichung des US-Jobberichts zu Beginn des Monats hoffen Anleger in dieser Woche mit den US-Inflationsdaten am kommenden Mittwoch (14:30 Uhr) auf einen weiteren wichtigen Impulsgeber. Erwartet wird, dass die für die Fed maßgebliche Kernrate der Teuerung im April bei 3,6 Prozent gelegen hat und damit deutlich niedriger als im Monat zuvor (3,8 Prozent). Ein Rückgang der Teuerung dürfte die geldpolitischen Sorgenfalten der Anleger folgerichtig kleiner werden lassen und damit auch zinslosen Anlagen wie etwa Bitcoin möglicherweise in die Karten spielen.

